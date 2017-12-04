Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.12.2017 10:55 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 в компактном купольном корпусе.

Панорамное изображение видеокамера HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 создает при помощи трех сенсоров разрешением 1920х1080 и трех объективов с постоянным фокусным расстоянием. А за точечное наблюдение отвечает отдельный PTZ модуль с 2-мегапиксельной матрицей и вариофокальным объективом. Скорости наклона и поворота меняются в диапазоне от 0.1 до 30 град. в секунду.

Все четыре CMOS сенсора IP-камеры обладает отменной светочувствительностью, — 0.05 Люкс в цвете и 0.01 Люкс в черно-белом варианте. Цветное изображение воспроизводится при нормальной освещенности, а при снижении уровня освещения ниже порогового значения IP-камера переключается в монохромный режим. При этом матрица реагирует и на инфракрасное излучение в граничной с видимым спектром области ИК-диапазона. Это способствует увеличению чувствительности IP-камеры и помогает формировать более отчетливое изображение.

Качественные фильтры отсечки ИК-спектра механического типа улучшают параметры цветного видео, не пропуская инфракрасное излучение на матрицу в дневное время.

HikVision DS-2PT3326IZ-DE3 транслирует видео в real-time режиме. Для сжатия изображения применяются эффективные новаторские алгоритмы H.264 и H.265. За счет хорошей компрессии видеотрафик уменьшается на 50-70%.

Повысить надежность охраны помогают видеоаналитические опции. Сетевая камера отслеживает, когда пересекается линия, осуществляется вторжение в обозначенную область, вход и выход из заданного периметра. При нарушении связи с сетью записи подозрительных моментов сохраняются на карте памяти и затем переписываются в основной архив.

Значительно улучшает качество изображения дополнительная цифровая обработка видеоряда. Среди наиболее полезных функций — цифровое шумоподавление, антитуман, цифровое расширение динамического диапазона, ROI (область интереса) и компенсация фоновой засветки.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру HikVision DS-2PT3326IZ-DE3. Она формирует как общее панорамное, так и точечное изображение объектов и поддерживает последние технологии работы с видеоизображением.