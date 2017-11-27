Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.12.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3122IZ-DE3.
IP-видеокамера HikVision DS-2PT3122IZ-DE3 обладает аппаратно реализованной функцией расширения динамического диапазона и разрешающей способностью 2 Мп. В основе новинки — КМОП матрица с построчной разверткой, которая четко воспроизводит движущиеся объекты. PTZ модуль обеспечивает почти полный круговой обзор — 350 градусов. Скорость наклона и поворота изменяется вручную и автоматически в диапазоне от 0.1 до 30 град/с. Камера поддерживает триста предустановок, запоминает позицию при выключении питания, выполняет заданные действия по расписанию.
IP-камера комплектуется вариофокальным объективом. Диафрагма регулируется автоматически, фокусировка — ручная и полуавтомат. Четырехкратное оптическое увеличение и восьмикратное цифровое позволяют получить детальное видео отдаленных объектов.
Благодаря хорошей чувствительности матрицы, камера четко воспроизводит окружающую обстановку при освещенности всего 0.05 Лк. А при более низких уровнях освещения она автоматически переключается в монохромный режим. При этом матрица улавливает не только видимое, но и тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, что способствует повышению ее чувствительности. Днем ИК-спектр вырезается при помощи фильтра.
В IP-камере HikVision DS-2PT3122IZ-DE3 предусматривается опция установки карты памяти емкостью до 265 Гб. При сетевых сбоях или неполадках со связью видеозаписи подозрительных событий сохраняются в памяти и затем передаются оператору системы видеонаблюдения. В камеру встроен ряд видеоаналитических функций. Она отслеживает пересечение линии, вторжение в заданную область, контролирует вход и выход из обозначенной области.
Компрессия видео осуществляется с использованием современных алгоритмов, за счет чего объем исходящего сетевого трафика минимален. Улучшить качество картинки помогают функции «антитуман», цифровое шумоподавление, ROI (область интереса) и расширенный динамический диапазон.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую панорамную IP-видеокамеру HikVision DS-2PT3122IZ-DE3. Она поддерживает современные алгоритмы цифровой обработки видео и транслирует по сети изображение Full HD качества.
Новости участников портала
Новый видеодомофон Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Satvision SVM-705M.
ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке Suprema FaceStation 2 для идентификации по 3D-модели лица
Новости участников портала \\ 29.11.2017 14:09 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID для интегрированных систем комплексной безопасности, анонсирует акцию.
ИСКБ TerraID интегрирована с 1С: Предприятие 8
Новости участников портала \\ 29.11.2017 14:04 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
B ИСКБ TerraID появился дополнительный модуль ФОРМУЛА TID-1С-ЗУП. «Учет рабочего времени». Интеграция с 1С:Предприятие 8. Модуль позволяет автоматизировать формирование табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных о регистрации приходов и уходов, полученных от ИСКБ TerraID.
Благодарность от главы администрации
Новости участников портала \\ 29.11.2017 13:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания "Элеста" получила благодарственное письмо от главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерия Николаевича.
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.11.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-368 с разрешением 2048 х 1536 пикселей.
Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ
Новости участников портала \\ 28.11.2017 15:41 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
"МАВР-Юпитер" среди лучших разработок
Новости участников портала \\ 28.11.2017 11:21 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
23 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов ознакомился с мобильным аудио-видео регистратором «МАВР-Юпитер», который был представлен в рамках выставки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новый комплект SC&T HE01ERK в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.11.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового миниатюрного комплекта SC&T HE01ERK.
Новинка IP домофонии от компании "Равелин Лтд"
Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:50 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Инновационный IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100»
Новинка Lantech — отказоустойчивый коммутатор портов с 10 гигабитными каналами и 2-мя SFP
Новости участников портала \\ 27.11.2017 15:18 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Гибкое подключение оконечных устройств к новому коммутатору Lantech осуществляется через 10 портов 10/100/1000 Base-T, восемь из которых снабжены инжекторами PoE IEEE802.3at/af с максимальной мощностью на порт до 30 Вт при общем бюджете 120 Вт.
Другие новости
Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 01.12.2017 11:08
Новый видеодомофон Satvision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 30.11.2017 11:11
Новости
Новости ТБ Форума
Выставки \\ 01.12.2017
ДИТ Москвы обсудил с вендорами применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности и управления городом
Виктор Бондарев, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, возглавил Организационный комитет ТБ Форума
Выставки \\ 28.11.2017
22 ноября в Совете Федерации состоялось заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Николаевича Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
SOC-Форум: кибербезопасность — продукт взаимодействия
Выставки \\ 28.11.2017
22 ноября 2017 года в Москве при поддержке ФСБ России, ФСТЭК России и Банка России с размахом прошел SOC-Форум 2017 «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга ИБ». С самого начала проведения Форума в 2015 году количество участников, — а на этот раз их было свыше 1 700 — подтверждает, что затронутые на Форуме темы не просто актуальны, они требуют оперативного и конкретного решения.
Статьи
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.