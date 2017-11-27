Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.12.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой панорамной IP-видеокамеры HikVision DS-2PT3122IZ-DE3.

IP-видеокамера HikVision DS-2PT3122IZ-DE3 обладает аппаратно реализованной функцией расширения динамического диапазона и разрешающей способностью 2 Мп. В основе новинки — КМОП матрица с построчной разверткой, которая четко воспроизводит движущиеся объекты. PTZ модуль обеспечивает почти полный круговой обзор — 350 градусов. Скорость наклона и поворота изменяется вручную и автоматически в диапазоне от 0.1 до 30 град/с. Камера поддерживает триста предустановок, запоминает позицию при выключении питания, выполняет заданные действия по расписанию.

IP-камера комплектуется вариофокальным объективом. Диафрагма регулируется автоматически, фокусировка — ручная и полуавтомат. Четырехкратное оптическое увеличение и восьмикратное цифровое позволяют получить детальное видео отдаленных объектов.

Благодаря хорошей чувствительности матрицы, камера четко воспроизводит окружающую обстановку при освещенности всего 0.05 Лк. А при более низких уровнях освещения она автоматически переключается в монохромный режим. При этом матрица улавливает не только видимое, но и тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, что способствует повышению ее чувствительности. Днем ИК-спектр вырезается при помощи фильтра.

В IP-камере HikVision DS-2PT3122IZ-DE3 предусматривается опция установки карты памяти емкостью до 265 Гб. При сетевых сбоях или неполадках со связью видеозаписи подозрительных событий сохраняются в памяти и затем передаются оператору системы видеонаблюдения. В камеру встроен ряд видеоаналитических функций. Она отслеживает пересечение линии, вторжение в заданную область, контролирует вход и выход из обозначенной области.

Компрессия видео осуществляется с использованием современных алгоритмов, за счет чего объем исходящего сетевого трафика минимален. Улучшить качество картинки помогают функции «антитуман», цифровое шумоподавление, ROI (область интереса) и расширенный динамический диапазон.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую панорамную IP-видеокамеру HikVision DS-2PT3122IZ-DE3. Она поддерживает современные алгоритмы цифровой обработки видео и транслирует по сети изображение Full HD качества.

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