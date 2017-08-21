Новая IP-видеокамера eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.09.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры eVidence Apix - Dome / E2 WDR 2712 AF.
IP-видеокамера eVidence Apix - Dome / E2 WDR 2712 AF разработана для работы в помещениях, при низкой и неравномерной освещенности, когда приходится одновременно наблюдать за яркими и затененными участками.
Новинка построена на CMOS матрице Sony Starvis с чувствительностью 0.002 Лк и способна формировать цветное видео даже ночью. Разрешающая способность камеры — 2 Мп (1920х1080). Передача видео по сети осуществляется в два потока. Основной поток в высоком разрешении транслируется в реальном времени и служит для мониторинга и записи видеоизображения в архив. Дополнительный поток с пониженной частотой кадров дает возможность удаленным пользователям получать доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Благодаря сверхширокому динамическому диапазону на видео хорошо различимы участки с разной освещенностью. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 20 метров.
IP-камера оснащается моторизованным объективом с автофокусировкой, что позволяет точно выбирать сектор обзора. Адаптивная система HD-xFrame на 30-50% уменьшает объем исходящего трафика. Видео кодируется по методу межкадрового предсказания. Текущий кадр сравнивается с опорным, а итоговый сигнал передает информацию об изменившихся пикселях. Для сжатия видео IP-камера eVidence Apix - Dome / E2 WDR 2712 AF использует алгоритмы H.265, H.264 и M-JPEG. Система шумоподавления приходит на помощь при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, обнаруживает и корректирует искаженные пиксели, делает видео более четким. Камера сохраняет работоспособность при сбоях в локальной сети: записи тревожных событий сохраняются на карту памяти и впоследствии передаются оператору. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру eVidence Apix - Dome / E2 WDR 2712 AF. Она позволяет строить системы наблюдения для помещений Full HD качества.
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