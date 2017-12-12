Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.12.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468M.

IP-видеокамера EverFocus EZN-468M это уличная модель в белом металлическом корпусе, разрешением 4Мп. В максимальном разрешении камера транслирует видео со скоростью 20 к/с. А Full HD поток идет по сети в реальном времени. Благодаря прогрессивной развертке, точно воспроизводятся движущиеся объекты. Вести наблюдение в цвете можно при освещенности всего 0.05 Люкс. При этом матрица улавливает и инфракрасное излучение в ближайшем к видимому спектру диапазоне. В дневное время ИК-излучение задерживается при помощи фильтра, а ночью активно участвует в создании изображения. Поэтому в черно-белом режиме чувствительность камеры еще выше. Для формирования нормальных кадров достаточно освещенности в тысячные доли Люкс.

Новинка оснащается моторизованным вариофокальным объективом, так что есть возможность выбрать нужный сектор обзора. Поддерживается автофокусировка.

IP-видеокамера EverFocus EZN-468M передает по сети два видеопотока. Выбирая их разрешение, можно оптимальным образом решать две независимые задачи, например записывать качественные архивы и наблюдать в реальном времени за окружающей обстановкой. Видеокамера использует наиболее эффективные алгоритмы сжатия изображения, H.264 и H.265. Они кодируют не каждый кадр, а используют предиктивные методы: по сети передаются отдельные кадры и «разница» между ними. При этом многократно уменьшается объем сетевого трафика. Выигрыш достигает 50-70%.

Видеокамера работает в условиях контрастного освещения. И яркие, и темные объекты воспроизводятся отчетливо, без излишней засветки и затемнения. А цифровое шумоподавление радикально улучшает параметры видео при слабой освещенности. В темноте контролировать обстановку помогает ИК-подсветка дальностью 30 м.

Даже сбои в локальной сети не станут помехой. При обнаружении подозрительного события, камера начинает записывать видео на карту памяти, а впоследствии передает информацию на пункт наблюдения или сбрасывает в архив.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру EverFocus EZN-468M. Высокое разрешение, отличная чувствительность и передовые алгоритмы кодирования видео делают ее выбором номер один при создании наружных систем IP-видеонаблюдения