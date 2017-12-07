Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.12.2017 14:00 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой двухпотоковой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468.
EverFocus EZN-468 это цилиндрическая уличная камера в белом цельнометаллическом корпусе. Разрешающая способность IP-камеры достигает 4 Мп при скорости передачи 20 к/с. Видео качества Full HD идет в реальном времени. Камера построена на КМОП матрице производства Японии — высокочувствительной, долговечной, с приличным соотношением сигнал/шум. Она воспроизводит обстановку в цвете при освещенности всего пять сотых долей Люкс. А в монохромном режиме поставляет качественное видео при освещенности в тысячные доли Люкс, активно используя сигналы невидимого глазу инфракрасного диапазона. В темноте получать информацию об окружающей обстановке помогает ИК-подсветка дальностью 30 метров.
За счет прогрессивной (построчной) кадровой развертки, камера идеально воспроизводит сцены с движением. Стабильность фокусного расстояния объектива и, соответственно, четкость видеоизображения неизменна на протяжении всего срока эксплуатации, поскольку в конструкции оптики нет подвижных элементов.
IP-видеокамера EverFocus EZN-468 осуществляет умное предиктивное кодирование видеопотоков при помощи алгоритмов H.264 и H.265. При этом статичный фон сжимается сильнее, чем объекты в движении, а по сети передаются лишь выборочные (опорные) кадры и «разница» между ними. Это существенно снижает нагрузку на сеть и делает возможным передачу видео высокого разрешения даже по каналам с небольшой пропускной способностью.
Потрясающее качество воспроизведения движущихся объектов достигается и за счет опции цифрового подавления визуального шума. Эффективно устраняются «хвосты», появляется возможность наблюдать за событиями в цвете при минимуме освещения. Чтобы следить за обстановкой на фоне ярких источников света (высококонтрастные сцены), в IP-камере реализована технология расширенного динамического диапазона. В случае неполадок в Ethernet сети видео тревожных событий сохраняется на карту памяти.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру EverFocus EZN-468. Это современная модель, предоставляющая максимально детализированную информацию об окружающей обстановке.
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