Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-камеры EverFocus EZN-368M.

IP-камера EverFocus EZN-368M это модель для улиц, с функцией дистанционного питания. Камера выполнена в белом цилиндрическом корпусе из металла. В основе новой модели — КМОП матрица разрешением 3 Мп. Построчное сканирование обеспечивает идеальное отображение движущихся объектов. Видео передается на пункт наблюдения в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Моторизованный объектив с автофокусом дает возможность выбирать сектор обзора. Высокая чувствительность матрицы способствует получению отчетливого изображения при минимальном освещении.

IP-камера днем поставляет цветное изображение, а при уменьшении освещенности ниже 0.05 Люкс начинает транслировать монохромное изображение. Ночью не пропустить подозрительные события помогает невидимая подсветка из трех инфракрасных светодиодов. Она действует на расстоянии до 30 метров.

EverFocus EZN-368M отправляет данные через интернет в два потока. У них разное разрешение и битрейт, благодаря чему удается решать две задачи оптимальным образом — записывать архив в высоком качестве и предоставлять доступ к видео по сети. Кодировка и сжатие информации осуществляется при помощи кодеков H.264 и H.265. На данный момент это самые «продвинутые», самые эффективные алгоритмы, которые уменьшают объем видеофайлов на 50-70%.

У камеры есть два входа, к которым можно присоединить датчики сигнализации. Тогда она начинает регистрировать подозрительные события автоматически. При срабатывании датчика запускается сигнализация, подключенная к тревожному выходу. Кроме того, камера посылает оповещения по e-mail, загружает видео на FTP сервер, сохраняет видеофрагменты на карте памяти. Карта памяти служит также для записи видео при сбоях в локальной сети. Впоследствии записи передаются на пункт наблюдения и сохраняются в архив.

Цифровое шумоподавление — полезная функция, которая восстанавливает искаженные области изображения и даже единичные поврежденные пиксели, делая возможным контроль обстановки в цвете при минимуме освещенности. А за счет расширенного динамического диапазона IP-камера отчетливо воспроизводит объекты с различной яркостью, когда те попадают в фокус камеры одновременно.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру EverFocus EZN-368M. Она поддерживает современные алгоритмы работы с изображением и формирует видео превосходного качества.