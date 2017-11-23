Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.11.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-368 с разрешением 2048 х 1536 пикселей.

IP-видеокамера EverFocus EZN-368 это модель с поддержкой PoE и инфракрасной подсветкой, которая функционирует при температуре до -20 град. Цельсия.

В основе новой камеры — КМОП матрица Sony с прогрессивным сканированием. Она четко воспроизводит динамичные сцены и формирует изображение хорошего качества при минимуме освещенности. В светлое время суток, когда уровень освещения выше 0.05 Люкс, передается цветное изображение. При дальнейшем уменьшении светового потока, вплоть до 0.05 Люкс, видеокамера транслирует черно-белое изображение, в том числе, используя сигналы ближней части инфракрасного спектра для повышения чувствительности. В ночное время вести мониторинг помогает ИК-подсветка с диапазоном действия 30 метров.

Объектив IP-камеры EverFocus EZN-368 — фиксированный. Он стабильно держит фокус, поскольку в его конструкции нет подвижных элементов. Новинка передает изображение по сети в пару потоков. У них различное разрешение и битрейт, благодаря чему решаются задачи записи видеоархивов в высоком качестве и доступа к видео в режиме real time по сети.

Чтобы передавать большие объемы информации, IP-камера использует самые передовые алгоритмы компрессии видео — H.264 и H.265. Быстродействующий процессор обрабатывает видеопоток в реальном времени: скорость видеотрансляции составляет 25 к/с. А благодаря двустороннему аудиоканалу, оператор системы охраны может разговаривать с людьми, находящимися возле с камеры.

Алгоритмы цифровой обработки помогают радикально повысить качество видеосигналов в условиях слабого или контрастного освещения. Так, за счет программного расширения динамического диапазона появляется возможность полноценно наблюдать объектами с разным уровнем яркости, когда они присутствуют в кадре одновременно. А 3D шумоподавление позволяет вести мониторинг обстановки в цвете при минимальных уровнях освещенности.

Новинка оснащается слотом для карты памяти. При неполадках в локальной сети видеоизображение записывается в память и передается впоследствии оператору. Для автоматического обнаружения подозрительных событий к IP-камере подключаются два датчика сигнализации.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру EverFocus EZN-368. Это передовая модель, поддерживающая современные функции работы с видеопотоком.