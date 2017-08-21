Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2.

IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2 это модель разрешением 2 Мп с функциями видеоаналитики, предназначенная для уличного наблюдения. Она транслирует видео по сети со скоростью 50 к/с. Построенная на CMOS матрице Sony Starvis, камера воспроизводит цветное изображение даже ночью, а ее чувствительность достигает 0.009 Лк. Одновременно передаются три потока в разном разрешении. Это позволяет создавать архивы с качественными записями и предоставлять доступ к живому видео удаленным пользователям.

IP-видеокамера оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием, надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Благодаря широкому динамическому диапазону, видеокамера формирует четкое изображение при контрастном освещении, когда в объектив одновременно попадают ярко освещенные и затененные области. В дневное время IP-камера Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2 работает в цвете. При этом мешающий ИК-спектр вырезается при помощи фильтра. Ночью на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 50 м. Цифровое шумоподавление радикально улучшает качество видео при слабой освещенности. Цифровое увеличение позволяет рассмотреть детали объектов. Для компрессии изображения применяются эффективные видеокодеки H.265 и H.264. За счет хорошего сжатия исходящий трафик уменьшается на 50-70%. Встроенный микрон позволяет получать видео со звуком. Кроме того, оператор системы наблюдения может разговаривать с людьми, которые находятся в зоне установки камеры.

IP-камера способна обнаруживать подозрительные события автоматически, используя детектор движения и функции видеоаналитики: пересечение линии, контроль области и вторжение в область, пропавшие и оставленные предметы, детекция лиц. При сбоях в локальной сети видео сохраняется на карту памяти, а впоследствии передается оператору. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS-0360B-S2. Она поддерживает новейшие алгоритмы кодирования видео, производит интеллектуальный анализ изображения и транслирует цветное видео ночью.