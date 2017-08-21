Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z.
Разрешающая способность IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z составляет 8 Мп. Новинка построена на CMOS матрице Sony STARVIS, которая обладает рекордно высокой чувствительностью, 0.002 Лк. Видеокамера способна транслировать цветное изображение даже ночью. А в полной темноте она переключается в монохромный режим с использованием интеллектуальной ИК-подсветки. При этом чувствительность камеры увеличивается за счет сигналов инфракрасного диапазона. Дальность подсветки — 50 м.
IP-камера оснащается м вариофокальным объективом с моторизованным управлением фокусировкой. Она транслирует изображение в разрешении 4К со скоростью 15 к/с. А видео разрешением 3Мп и ниже передается в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Передача осуществляется в три потока (4К, 720p и D1), что позволяет вести запись в архив в высоком качестве, предоставлять доступ к живому видео удаленным пользователям и решать другие задачи оптимальным образом. IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z осуществляет сжатие изображения, используя самые эффективные видеокодеки H.264 и H.265. Интеллектуальный алгоритм обнаруживает в кадре лица людей и автомобили, и камера передает их с более высоким качеством, чем окружающий фон. Благодаря хорошей компрессии, исходящий трафик уменьшается на 50-70%. Функция цифрового расширения динамического диапазона улучшает контрастность изображения: яркие и затененные области хорошо различимы на мониторе. Цифровое шумоподавление повышает качество изображения при слабой освещенности.
Видеокамера поддерживает интеллектуальные функции обработки изображения: пересечение линии, контроль области и вторжение в область, пропавшие и оставленные предметы, детекция лиц. Кроме того, можно подключить датчик тревожной сигнализации. При сбоях в локальной сети записи тревожных событий сохраняются на карту памяти и впоследствии передаются оператору. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z. Она обладает высокой разрешающей способностью и поддерживает современные алгоритмы работы с видеоизображением.
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