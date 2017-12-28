Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.01.2018 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой купольной IP-видеокамеры для помещений Beward B1510DR.
IP-видеокамера Beward B1510DR это модель с разрешением 1.3 Мп, с инфракрасной подсветкой и вариофокальным объективом, а также 4-кратным оптическим увеличением. Построенная на высокочувствительной CMOS матрице Sony Exmor, камера передает видео отменного качества, в том числе при слабой освещенности. Кроме того, матрица ценится за хорошую цветопередачу. Благодаря высокому соотношению сигнал/шум, изображение остается четким даже при слабом (0.002 Лк) освещении. В ночное время матрица использует инфракрасный спектр объектов, поэтому ее чувствительность повышается — как раз тогда, когда это больше всего необходимо. Инфракрасная подсветка обеспечивает видимость до 10 метров в полной темноте.
Beward B1510DR транслирует два видеопотока, оба в реальном времени. Первый в разрешении 1280x960, второй — в разрешении D1 или меньше. Это позволяет настроить систему наблюдения оптимальным образом, сохраняя качественное видео в архив и предоставляя доступ к мониторингу по каналам с любой пропускной способностью.
Пользователь может сам выбирать алгоритм сжатия видео для каждого потока — H.264 или MJPEG, в любых сочетаниях. H.264 — один из самых эффективных для видеонаблюдения. Он способствует уменьшению исходящего трафика на 40-70%.
Микропроцессорная обработка кадров существенно улучшает параметры видео. При слабой освещенности на помощь приходит функция цифрового шумоподавления. В процессе сравнения соседних областей в пределах кадра, а также нескольких кадров обнаруживаются и корректируются отдельные искаженные пиксели. А при контрастном освещении, когда в кадр попадают яркие и затененные объекты, эффективной оказывается функция цифрового расширения динамического диапазона.
IP-камера оснащается микрофоном и динамиком, так что оператор системы наблюдения имеет возможность разговаривать с людьми, находящимися в зоне установки камеры. Если подключить к тревожному входу датчик сигнализации, камера будет реагировать на подозрительные события автоматически.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Beward B1510DR. Это современная модель, на базе которой можно построить современную систему IP видеонаблюдения HD качества.
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