Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Beward B89L2-5230Z40.
IP-видеокамера Beward B89L2-5230Z40 это флагманская PTZ-модель с разрешением 2 Мп, которая способна удивить мощным функционалом и рекордными техническими характеристиками даже профессионала. Точный поворотный механизм обеспечивает круговое панорамное наблюдение. Поддерживаются предварительно установленные позиции для контроля важных участков территории.
Новинка предназначена для улиц. Построенная на сверхчувствительной матрице Sony, она производит видеоизображение непревзойденного качества. Картинка получается отчетливой в дневное время и ночью, при минимальном уровне освещенности. В ночное время на помощь приходит лазерная инфракрасная подсветка с невероятно высокой дальностью действия — до пятисот метров! Ее мощность меняется автоматически в соответствии с полем зрения IP-камеры. Равномерное освещение без засветки делает видеонаблюдение в темноте по-настоящему эффективным. Подсветка вынесена в отдельный модуль, что исключает блики и отражение света.
Объектив с 40-кратным увеличением дает возможность в деталях наблюдать за удаленными объектами. Чтобы IP-камера стабильно функционировала в сложных погодных условиях, она оснащается дворником и стеклоомывателем, защищается от обледенения.
Beward B89L2-5230Z40 использует для сжатия изображения революционные кодеки H.264 и H.265, благодаря чему объем трафика уменьшается на 50-70%. Новый стандарт обеспечивает экономию сетевых ресурсов и уменьшает требования к емкости видеоархива системы наблюдения.
КМОП матрица Sony Exmor R обладает превосходной цветопередачей и непревзойденной чувствительностью. Когда обычные камеры транслируют только неразборчивую черно-белую картинку, новая IP-камера от Beward формирует отчетливое цветное изображение. Высокому качеству способствует и дополнительная микропроцессорная обработка кадров. Система цифрового расширения динамического диапазона дает возможность различать объекты на фоне яркого света, номерные знаки автомобилей в свете фар. Функция цифрового шумоподавления корректирует каждый искаженный пиксель, радикально повышая качество видео. Камера позволяет выбирать 2DNR- и 3DNR-шумоподавление.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Beward B89L2-5230Z40. Она транслирует видео разрешением Full HD и надежно функционирует в сложных метеоусловиях.
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