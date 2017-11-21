Новая IP-видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры AxyCam ASN6-43V36NI.

IP-видеокамера AxyCam ASN6-43V36NI это скоростная модель, оснащенная механизмом поворота и наклона, с разрешающей способностью 2 Мп. Новинка обеспечивает панорамный круговой обзор и поддерживает функцию слежения. Она передает оператору видеоинформацию в реальном времени. Вариофокальный объектив с 36-кратным зумом плавно и точно наводится на цель.

IP-камера передает сразу три видеопотока по сети. Чтобы уменьшить объем данных, используются самые «продвинутые» алгоритмы — два канала кодируются в формате H.265 и один — в формате H.264. Кодирование видео по методу межкадрового предсказания позволяет существенно уменьшить сетевой трафик — на 40-70% по сравнению с традиционными алгоритмами.

Видеокамера AxyCam ASN6-43V36NI разработана для установки на улице. Днем она транслирует по сети Ethernet видео в цвете, а с наступлением сумерек переключается в черно-белый режим. Чтобы ИК-излучение не проявлялось на цветных кадрах в виде помех, камера вырезает его при помощи специального режекторного фильтра. Ночью он бездействует, и за счет активного использования инфракрасного спектра объектов камера формирует более четкое видео, поскольку ее чувствительность повышается почти на порядок.

Одна из полезных функций IP-видеокамеры — возможность компенсирования фоновой засветки. Она устраняет чрезмерную яркость отдельных участков, так что объекты наблюдения, расположенные на их фоне, не получаются слишком темными на мониторе.

Кардинальным образом повышает качество наблюдения обработка видеокадров при помощи микропроцессора. Функция цифрового шумоподавления анализирует схожие, граничащие друг с другом области, вычисляя пиксели, с большой степенью вероятности видоизмененные вследствие зашумления. Микропроцессор производит их корректировку, и видеоизображение становится значительно более разборчивым. Вполне можно получить на мониторе цветное видео даже при минимальной освещенности.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру AxyCam ASN6-43V36NI. Она контролирует обширное пространство и формирует видеоизображение разрешением Full HD.