Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.08.2017 11:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Alert APD-2011IPCL.
IP-видеокамера Alert APD-2011IPCL это модель разрешением 2 Мп (1920х1080) в купольном корпусе, предназначенная для помещений. Съемку в максимальном разрешении камера ведет со скоростью 15 к/с. Высокочувствительная CMOS матрица Smart Sens SC2035 позволяет вести наблюдение при слабой освещенности.
Новинка оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и неподверженным расфокусировке в процессе работы. В дневное время видеокамера формирует цветное изображение. Фильтр отсечки ИК-спектра вырезает мешающие сигналы ИК-диапазона, чтобы они не искажали картину. В темное время камера переключается в черно-белый режим, фильтр убирается, и матрица воспринимает дополнительное инфракрасное излучение объектов. Ее чувствительность возрастает, и видеоизображение получается более качественным. В полной темноте на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 15 метров. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне источников света. Автоматический баланс белого поддерживает стабильность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях. Функция цифрового расширения динамического диапазона улучшает контрастность изображения: яркие и затененные области хорошо различимы на мониторе. Цифровое шумоподавление повышает качество изображения при слабой освещенности.
IP-камера Alert APD-2011IPCL поддерживает стандарт PoE, что позволяет подавать на нее питание дистанционно, по «витой паре». Удаленные пользователи получают доступ к живому видео и архивам с мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. Видеокамера соответствует стандарту Onvif, и поэтому совместима с сетевыми видеорегистраторами известных производителей. Она поддерживает популярное ПО для видеонаблюдения — Axxon, Линия, Trassir, Macroscop и др. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую IP-видеокамеру Alert APD-2011IPCL. Она станет отличным выбором для наблюдения в помещениях.
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