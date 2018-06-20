Новая IP-камера 5-мегапиксельная от AXIS c видеоаналитикой и i-CS оптикой с фокусом 3,9-10 ...

Новости участников портала \\ 08.10.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокочувствительный 1/2-дюймовый сенсор Q1647 формирует максимально реалистичное изображение с детализацией до 5 Мп и предельной четкостью

Компания AXIS Communications выпустила мощную IP-камеру наблюдения Q1647, снабженную «интеллектуальной» вариооптикой с диапазоном фокусных расстояний 3,9-10 мм и управлением i-CS. Для создания высококачественного видео при неравномерном или слабом освещении (до 0,12/0,02 лк) новая IP-камера использует 5-мегапиксельный сенсор формата 1/2" и функции Lightfinder и Forensic WDR 120 дБ. Она поддерживает 3 профиля сцены и транслирует 4 Мп изображение с частотой обновления 50 к/с, а с максимальной детализацией 5 Мп и активной WDR – в реальном времени. Немаловажно, что Q1647 оснащена аудиоканалом, интерфейсами для подключения охранного датчика и исполнительного устройства, а также многофункциональными модулями видео- и аудиоанализа.

Высокочувствительный 1/2-дюймовый сенсор Q1647 формирует максимально реалистичное изображение с детализацией до 5 Мп и предельной четкостью. При этом IP-камера передает видео с частотой обновления до 50 к/с, позволяя зафиксировать мельчайшие детали даже для высокодинамичных сцен (напр., на объектах дорожного движения) и сохраняет высокий фреймрейт видео (25 к/с) при активной функции расширенного динамического диапазона (WDR). Кроме того, IP-камера с 5 Мп поддерживает многопотоковую трансляцию, а для снижения веса файлов и экономии ресурсов системы использует фирменную технологию AXIS Zipstream, позволяющую сжимать видео до 50% без потери качества.

Мгновенно установить требуемые параметры при смене условий освещения сцены или места установки Q1647 позволяют 3 профиля съемки с различными характеристиками. Среди них профиль Forensic, рассчитанный для общего видеоконтроля и съемки деталей сцены с разрешением 5 Мп, профиль Vivid, предназначенный для получения ярких и контрастных изображений, а также Traffic Overview, в котором IP-камера формирует 5 Мп кадры высокой четкости на объектах со скоростным дорожным движением. Для каждого из профилей заданы оптимальные значения диафрагмы, экспозиции, резкости, баланса белого и т.д., которые автоматически устанавливаются IP-камерой при выборе соответствующего профиля.

Инновационная технология управления объективом i-CS, реализованная в AXIS Q1647, обеспечивает простую и быструю настройку оптики при первичной установке IP-камеры или ее перенастройке. i-CS предусматривает использование в вариообъективе трех шаговых двигателей для высокоточной настройки по сети зума, фокусировки и диаметра диафрагмы, а также постоянный обмен информацией между камерой и объективом для корректировки параметров. В отличие от аналогов, IP-камера с 5 мп «интеллектуальным» объективом позволяет удаленно управлять стабилизацией изображения (EIS) и коррекцией дисторсии (BDC). Следует отметить, что диапазон фокусных расстояний оптики составляет 3,9-10 мм, а максимальный угол обзора – 110°.

Интеллектуальные возможности Q1647 включают автоматический анализ и распознавание видео- и аудиоинформации в процессе съемки. На IP-камеру предустановлено специальное ПО, в том числе детектор движения AXIS Video Motion Detection, модуль Motion Guard с поддержкой нескольких профилей обнаружения, а также модуль Fence Guard для фиксации вторжений и пересечения границ. Наряду с этим, IP-камера 5 имеет аудиодетектор и поддерживает многие другие фирменные приложения (напр., Digital Autotracking, Perimeter Defender), а также ПО сторонних производителей. Кроме того, 5 мп новинка позволяет выбрать способ оповещения оператора и сценарий реагирования на тревоги, выявленные аналитическими модулями.

Q1647 демонстрирует стабильно высокое качество видео при смене условий освещения или снижении его уровня. Аппаратная функция IP-камеры Forensic WDR позволяет расширить динамический диапазон до 120 дБ, а функция Lightfinder – получить максимально реалистичные цвета и минимальный уровень шумов. Немаловажно, что при таком арсенале функций IP-камера 5 Мп от AXIS имеет стандартную конструкцию, простую и удобную при установке и подключении. Она размещается на кронштейне и может быть дополнена специальным крепежом из списка опциональных аксессуаров. Следует отметить, что Q1647 рассчитана на работу при температурах до -20 °C, а модификация этой камеры Q1647-LE подходит для 5 Мп съемки вне помещений при температурах до -40 °C.

Новая IP-камера на 5 Мп Q1647 производства AXIS уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 119 849 руб. Для приобретения новинки и дополнительных аксессуаров, а также для получения дополнительной информации на эти или другие IP-камеры марки AXIS обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора продукции AXIS Communications в России.