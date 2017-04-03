Новая HD-TVI видеокамера LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.04.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-TVI видеокамеры LTV CTM-120 22.

LTV CTM-120 22 это новая PTZ-камера с высокой разрешающей способностью. Она подключается по коаксиальному кабелю и передает изображение в разрешении 1920х1080 точек — без задержек, без сжатия, в реальном времени. Благодаря раздельной передаче яркостной и цветностной составляющих, четкость видео даже на длинных линиях остается высокой. Максимальная длина кабеля достигает 300-400 метров. Через дополнительный CVBS выход камеру можно подключать к стандартным видеорегистраторам.

Новинка построена на CMOS матрице с прогрессивным сканированием, благодаря чему качественно воспроизводит движущиеся объекты. Высокая чувствительность, 0.05 Lux, позволяет вести наблюдение при слабой освещенности. Встроенный трансфокатор с автофокусом и 23-кратным увеличением дает возможность наблюдать за удаленными объектами. При помощи камеры можно контролировать обстановку на обширной территории. Она работает в панорамном режиме, в радиусе 360 градусов. Поддерживаются маршруты патрулирования и предустановки. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. Благодаря ему, сигналы из инфракрасного диапазона не проявляются на изображении в виде помех. При этом ночью фильтр автоматически отключается, матрица начинает использовать весь спектр излучения, и чувствительность камеры LTV CTM-120 22 существенно повышается.

Функция компенсации фоновой засветки и цифровое расширение динамического диапазона помогают вести наблюдение в условиях контрастной освещенности, когда в кадр одновременно попадают яркие области и затененные участки. Цифровое шумоподавление 3D-DNR приходит на помощь при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, находит зашумленные пиксели и заменяет их правильными, которые заимствует из соседних кадров. Датчики сигнализации, подключенные к двум тревожным входам, позволяют автоматизировать наблюдение. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-TVI видеокамеру LTV CTM-120 22. Она передает видео качества Full HD в реальном времени на значительное расстояние и не требует сложной настройки.