Новая HD-TVI видеокамера HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE56H5T-AVPIT3Z.

У HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE56H5T-AVPIT3Z высокое разрешение и превосходная чувствительность, благодаря чему видеоизображение остается первоклассным даже при низкой освещенности. Новинка разработана для уличных систем охранного наблюдения.

TVI — новый формат трансляции Full HD видеоизображения по коаксиальному кабелю длиной до нескольких сот метров. Наряду с видео по этой же линии передается звуковое сопровождение и управляющие сигналы. Среди наиболее востребованных на сегодняшний день технологий — CVI, AHD и TVI —последняя характеризуется лучшими параметрами детализации и цветопередачи и самой широкой полосой пропускания.

Новая камера оборудована подсветкой EXIR. У нее небольшое энергопотребление и она охватывает пространство более равномерно. Освещается прямоугольная зона, под размер изображения, что повышает эффективность. Мощность излучения зависит от расстояния до объекта, так что предметы, находящиеся вблизи камеры, не засвечиваются. Дальность подсветки — сорок метров.

HikVision DS-2CE56H5T-AVPIT3Z оснащается моторизованным вариофокальным объективом с широким диапазоном углов обзора, от 31 до 102 град, и автоматической фокусировкой.

Полезная опция новой видеокамеры — возможность программным образом расширять динамический диапазон. Она нацелена на то, чтобы выравнивать контрастность изображения, делать яркие и темные объекты четко различимыми при контрастном освещении: темные участки не выглядят на мониторе просто черными пятнами, а яркие области воспроизводятся без засветки.

Существенно повышает качество видеотрансляции обработка последовательности кадров при помощи микропроцессора. Функция цифрового шумоподавления сравнивает похожие (соседние) области в кадре, обнаруживая пиксели, которые с большой долей вероятности оказались измененными в результате зашумления. Микропроцессор корректирует эти участки, и четкость видео существенно повышается. Можно даже наблюдать за обстановкой в цвете при минимальной освещенности.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-TVI видеокамеру HikVision DS-2CE56H5T-AVPIT3Z. С ее помощью можно создавать современные системы видеонаблюдения высокой четкости.