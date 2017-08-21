Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 13.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A.

HD-CVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A разработана для эксплуатации в условиях улицы, выполнена в цилиндрическом корпусе, оборудована вариофокальным объективом и интеллектуальной ИК-подсветкой.

Разрешающая способность новинки 1920х1080 точек. Качественное детализированное изображение передается по обычному коаксиальному кабелю на расстояние до трехсот метров. Видеокамера может работать в любом из трех популярных стандартов — D-CVI, AHD, HD-TVI, а также в формате CCTV. Видео передается в реальном масштабе времени, без задержек и без сжатия, благодаря чему изображение получается исключительно четким. Яркостная и цветностная компоненты сигнала разделяются при передаче, что уменьшает уровень перекрестных искажений и помех. Поэтому даже на значительном удалении от пункта наблюдения качество картинки не ухудшается. В дневное время камера передает цветное видео, а ночью переходит в режим с высокой чувствительностью и переключается в черно-белый режим. Вариофокальный объектив открывает возможность точного выбора сектора обзора.

HD-CVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A поддерживает функцию расширения динамического диапазона. Она нормализует контрастность изображения, позволяя наблюдать одновременно за яркими и темными объектами. А благодаря цифровому шумоподавлению, камера способно формировать цветное изображение даже при слабом освещении. При этом микропроцессор обнаруживает пиксели, искаженные в результате зашумления, и заменяет их другими, полученными из соседних кадров видеоряда. При чрезвычайно слабой освещенности обнаруживать подозрительные события помогает инфракрасная подсветка. Ее интенсивность изменяется пропорционально расстоянию до объекта, поэтому предметы, расположенные вблизи камеры, не засвечиваются. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-CVI видеокамеру Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A. Она транслирует качественное изображение, не предъявляет высоких требований к параметрам коаксиальной линии и просто настраивается.