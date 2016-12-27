Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.01.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua SD50120I-HC.

Dahua SD50120I-HC это сверхвысокоскоростная PTZ-камера с разрешением 1280х960 пикс. и 20-кратным увеличением. Она подключается к регистратору по стандартному коаксиальному кабелю. Длина линии может достигать 300-500 метров. Видеоизображение остается четким даже при таком значительном удалении камеры от пункта наблюдения. Наряду с изображением по кабелю передается звук и команды управления.

Камера позволяет вести круговую панорамную съемку. Скорость поворота достигает 500 град./с. Кроме того, скорости наклона и поворота можно регулировать вручную. Поддерживаются 300 пресетов, 8 туров патрулирования, 5 автоматических маршрутов сканирования, а также интеллектуальное 3D-позиционирование с использованием DH-SD протокола. Новинка обладает высокой чувствительностью как в видимом диапазоне, так и в ближней части инфракрасного спектра. Четкое цветное изображение формируется при освещенности всего 0.05 Лк. Днем сигналы инфракрасного диапазона отсекаются при помощи фильтра и не создают помех цветности. При понижении уровня освещения Dahua SD50120I-HC переходит в монохромный режим. Фильтр отключается, и сигналы инфракрасного диапазона беспрепятственно поступают на матрицу. Это способствует повышению ее чувствительности до 0.005 Лк.

Видео передается в реальном времени. Прогрессивная развертка обеспечивает высокое качество при воспроизведении движущихся объектов. Функция цифрового расширения динамического диапазона позволяет наблюдать за обстановкой при контрастном освещении. А цифровое шумоподавление дает возможность получать цветное изображение при слабой освещенности. К видеокамере подключаются два датчика сигнализации, благодаря чему она контролирует обстановку в автоматическом режиме и реагирует на подозрительные события без участия оператора. При обнаружении тревоги коммутируется выходное сигнализационное устройство. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую PTZ видеокамеру стандарта HD-CVI Dahua SD50120I-HC. Это передовая модель, которая наилучшим образом подходит для контроля обширной территории.