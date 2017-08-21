Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Tantos TSc-P5HDf (3.6).

HD-AHD видеокамера Tantos TSc-P5HDf (3.6) это модель, разработанная для работы в уличных условиях, при температуре от -30 до +60 град. Цельсия. Она транслирует видео стандарта AHD и TVI в разрешении 5 Мп со скоростью 20 к/с, а стандарт CVI — в разрешении 4 Мп в реальном времени (30 к/с).

В основе новинки — CMOS сенсор Aptina. Благодаря отменной чувствительности в видимом и ИК-диапазонах, она формирует четкие кадры в черно-белом режиме при освещенности в тысячную долю Люкс. А освещение в сотую долю Люкс достаточно для формирования цветного изображения. Камера автоматически переключается из цветного режима в монохромный в зависимости от уровня освещения. Ночью наблюдать за обстановкой помогает невидимая глазу инфракрасная подсветка дальностью 20 метров. Aptina — матрица с широким динамическим диапазоном, за счет чего видеокамера формирует качественное видео при контрастном освещении. На экране хорошо различимы яркие и темные области. Прогрессивная развертка и высокое быстродействие матрицы способствует хорошей отработке динамичных сцен и объектов в движении.

Tantos TSc-P5HDf (3.6) оборудована надежным объективом. Фиксированная конструкция без каких-либо подвижных элементов исключает изменение фокусного расстояния в процессе эксплуатации. Чтобы цветность изображения не зависела от типа источников освещения, используется функция автоматического баланса белого и отдельные предустановки для улицы и помещения. Передача видеоинформации осуществляется по коаксиальной линии. При этом качество сигналов остается превосходным даже при удалении видеокамеры на расстояние триста метров. Это достигается за счет того, что цветностная и яркостная компоненты видеосигналов передаются раздельно. При этом существенно уменьшаются перекрестные помехи и искажения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру Tantos TSc-P5HDf (3.6). Она формирует исключительно четкое видеоизображение и устойчиво работает при подключении на длинных линиях.