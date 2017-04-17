Новая HD-AHD видеокамера SVplus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.04.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры SVplus VHD010.

HD-AHD видеокамеры SVplus VHD010 это модель с разрешением 1280х720 точек, выполненная в миниатюрном квадратном корпусе и предназначенная для установки в помещениях. Она построена на чувствительной CMOS матрице и способна работать при освещенности 0.05 Lux в цвете и 0.005 Lux в монохромном режиме. Новинка оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Он не подвержен расфокусировке в процессе работы, поскольку в конструкции нет подвижных элементов.

Благодаря прогрессивной системе сканирования, четко воспроизводятся объекты в движении. Автоматический баланс белого способствует правильной цветопередаче при использовании различных источников освещения. Функция компенсации фоновой засветки дает возможность наблюдать за объектами, которые расположены на фоне ярких источников света. Автоматическая регулировка усиления оказывается полезной при расположении камеры на значительном удалении от пункта наблюдения. HD-AHD видеокамера SVplus VHD010 подключается к видеорегистратору стандартным коаксиальным кабелем. Она передает изображение в реальном времени, без задержек и без сжатия. Видео получается четким и разборчивым. Впечатляет и дальность передачи сигналов: длина линии достигает 300-400 метров.

Дополнительные цифровые функции повышают качество видеосигнала при работе камеры в условиях недостаточного или контрастного освещения. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает контрастность изображения, когда приходится наблюдать одновременно за ярко освещенными и затененными объектами. При этом исключается засветка и затемнение отдельных участков. Цифровое шумоподавление приходит на помощь при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки изображения, определяя искаженные и зашумленные пиксели. Они заменяются «исправными», из соседних кадров. В результате значительно улучшается четкость и качество видео. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую миниатюрную HD-AHD видеокамеру SVplus VHD010. Она транслирует видео HD качества по стандартной коаксиальной линии без задержек и без сжатия на большое расстояние.