Новая HD-AHD видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новая HD-AHD видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.04.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры SSDCAM AH-9462.
SSDCAM AH-9462 это купольная антивандальная видеокамера разрешением 1920х1080, предназначенная для уличного видеонаблюдения. Она передает видео по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 метров — без сжатия, без задержек, в реальном времени. AHD технология обеспечивает исключительную четкость изображения, даже при подключении камеры на значительном удалении от пункта наблюдения.
В основе камеры — CMOS-матрица Sony Exmor. Благодаря высокой чувствительности в видимом и ИК-диапазонах, она формирует качественное видео при слабой освещенности и в темное время. Инфракрасная подсветка дальностью 30 м позволяет контролировать окружающую обстановку при полном отсутствии видимого освещения. Камера при этом функционирует в черно-белом режиме. Днем, чтобы сигналы ИК-спектра не проявлялись на изображении в виде помех, они вырезаются при помощи фильтра. Видеокамера SSDCAM AH-9462 оснащается вариофокальным объективом. Он дает возможность точно настроить сектор обзора в различных условиях. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне ярких источников света. Автоматический баланс белого обеспечивает неизменность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях. Видеокамера отличается высоким соотношением сигнал/шум, 58 дБ, что гарантирует минимальный уровень шума при слабой освещенности.
Цифровое шумоподавление — еще одна полезная цифровая функция. Она выполняет микропроцессорную обработку кадров видеоряда, находит похожие области изображения и сравнивает их, обнаруживая искаженные пиксели. Они заменяются на «исправные», которые заимствуются из ближайших кадров. В результате качество изображение радикально повышается, так что даже при слабой освещенности можно наблюдать за обстановкой в цвете. Цифровое расширение динамического диапазона помогает в условиях контрастного освещения, когда приходится отслеживать ярко-освещенные сцены и объекты в тени. Контрастность участков выравнивается, устраняется засвечивание и черные области. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру SSDCAM AH-9462. Она транслирует видео качества Full HD на значительное расстояние. Аналоговый принцип работы делает ее настройку максимально простой.
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