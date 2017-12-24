Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры PROvision PVF-IR4000AHD.
HD-AHD видеокамера PROvision PVF-IR4000AHD выполнена в прочном металлическом корпусе цилиндрической формы и работает при температуре до -40 град. Цельсия.
Разрешающая способность новинки — 4 Мп. Она передает четкое видео по коаксиальному кабелю и не предъявляет специфических требований к параметрам линии. Устойчивая трансляция обеспечивается на расстояниях до 400 метров.
Новинка построена на CMOS матрице Omnivision, которая славится качественной цветопередачей при слабой освещенности. Это одна из лучших матриц для ночной съемки. Благодаря расширенному динамическому диапазону камера формирует отчетливое изображение с хорошей контрастностью, достоверно передавая как яркие, так и затененные области. Высокая кадровая частота позволяет получать четкое видео объектов в движении.
HD-AHD видеокамера PROvision PVF-IR4000AHD оснащается вариофокальным объективом, который дает возможность выбора сектора обзора. В ночное время камера работает в черно-белом режиме. За счет использования ИК-спектра объектов ее чувствительность повышается. Кроме того, можно задействовать функцию накопления заряда, чтобы получать более четкое видео. Инфракрасная подсветка приходит на помощь в отсутствие освещения.
Цифровая обработка существенно улучшает параметры выходного сигнала. В частности, поддерживается 2D- и 3D-шумоподавление. Первое основывается на сравнении похожих областей в пределах одного кадра. Во втором случае сравниваются несколько соседних кадров видеоряда. Микропроцессор обнаруживает и корректирует отдельные искаженные пиксели.
При желании часть изображения легко выводится из-под наблюдения. Это может понадобиться, когда в объектив попадает, например, кодовая клавиатура или другие нежелательные для обзора объекты. Видеокамера поддерживает четыре зоны маскировки.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру PROvision PVF-IR4000AHD. Это современная модель, которая просто подключается и транслирует по стандартному коаксиалу видео разрешением до 4 Мп.
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