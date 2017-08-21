Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5.

HD-AHD видеокамера Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5 это модель в прочном антивандальном корпусе, разработанная для уличного наблюдения. Новинка транслирует видео в максимальном разрешении 1080p. При этом четкость изображения остается высокой даже при значительной длине линии, до 300-500 метров. Изображение транслируется без сжатия, в реальном времени, по стандартному коаксиальному кабелю. Поддерживаются стандарты AHD, CVI и TVI. Выбор формата трансляции производится при помощи джойстика. Управление осуществляется посредством OSD меню.

Новинка построена на высокочувствительной CMOS матрице SONY. Она формирует четкое изображение при освещенности 0.001 Лк. Вариофокальный объектив дает возможность настраивать сектор обзора. В дневное время HD-AHD видеокамера Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5 работает в цветном режиме. При слабом освещении и ночью она использует дополнительное излучение ИК-диапазона и транслирует монохромное видео. Высокое качество цветного изображения обеспечивает фильтр отсечки ИК-спектра. В темное время суток вести наблюдение помогает инфракрасная подсветка дальностью 30 м. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне источников света. Автоматический баланс белого поддерживает стабильность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях. Прогрессивная развертка обеспечивает качественную передачу объектов в движении и динамичных сцен.

Функция цифрового шумоподавления радикально улучшает параметры видео при слабом освещении: микропроцессор обнаруживает искаженные пиксели и заменяет их правильными, которые заимствует из соседних кадров. Это позволяет вести наблюдение в цвете даже при очень слабой освещенности. Цифровое расширение динамического диапазона повышает качество изображения, когда приходится одновременно следить за ярко освещенными и затененными объектами. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5. Она транслирует видео Full HD качества на значительное расстояние по коаксиальной линии, не требует сложной настройки и устойчиво работает при низкой температуре.