Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.12.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HPNV5W.

HD-AHD видеокамера MASTER MR-HPNV5W это модель с рекордно высокой разрешающей способностью, 5 Мп, разработанная специально для улиц. Технология AHD дает возможность получать четкое изображение с камеры, которая располагается за 400-500 метров от пункта наблюдения. AHD-камера подключается по обычной коаксиальной линии, через BNC-порт, как стандартная аналоговая камера. Специфические настройки ей не требуются. Видео в разрешении 4 Мп передается в real-time режиме. Сжатие изображение не применяется, поэтому изображение получается максимально качественным. 5-Мегапиксельное видео транслируется со скоростью 20 к/с.

Видеокамера разработана на базе КМОП сенсора Sony с высокой чувствительностью, 0.001 Люкс, поэтому отчетливое изображение она формирует даже при низкой освещенности. Когда уровень освещения позволяет, транслируется цветное изображение. В сумерках и ночью HD-AHD камера активно использует сигналы инфракрасного диапазона (тепловое излучение объектов). В этом случае наблюдать за обстановкой приходится в монохромном режиме. Переключение режимов происходит автоматически, по сигналу датчика освещенности. В темное время на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 40 метров.

HD-AHD видеокамера MASTER MR-HPNV5W оборудована вариофокальным объективом. Изменяя фокусное расстояние, можно менять сектор обзора. Благодаря построчной развертке, камера передает движущиеся изображения без тянучек и пилообразных искажений и без задержек. За счет высокого коэффициента соотношения сигнал/шум, изображение выглядит отчетливо даже при слабой освещенности.

Наряду с AHD форматом, камера передает видеоизображение в форматах TVI и CVI. Выбор того или иного режима производится при помощи джойстика.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру MASTER MR-HPNV5W. Это современная модель с высокой разрешающей способностью.