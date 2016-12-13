Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой малогабаритной HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HC19CHP4 в цилиндрическом корпусе, диаметр которого составляет всего 19 мм.

Основа камеры MASTER MR-HC19CHP4 — CMOS матрица Sony Exmor с разрешением 1305x1049 пикс, которая обладает превосходной чувствительностью в видимом диапазоне и ближней части инфракрасного спектра.

Разрешающая способность камеры составляет 960p. Она подключается по стандартному коаксиальному кабелю и не требовательна к параметрам линии. Передача ведется в реальном времени, без сжатия, поэтому изображение получается исключительно четким. Благодаря частотному разделению яркостной и цветностной составляющих видеосигнала, уменьшаются искажения, а четкость видео не снижается даже при подключении камеры на расстоянии 300-500 м от пункта наблюдения. Чувствительность камеры MASTER MR-HC19CHP4 составляет 0.01 Лк, что позволяет вести наблюдение при слабой освещенности. При этом камера передает монохромное изображение, а для повышения чувствительности активно использует сигналы инфракрасного диапазона. В дневное время ИК-спектр мешает созданию цветного изображения, поэтому он отсекается при помощи специального режекторного фильтра.

Функция компенсации фоновой подсветки улучшает качество изображения, когда объекты наблюдения располагаются на фоне ярких источников света. Автоматическая регулировка усиления сглаживает колебания освещенности и улучшает параметры сигнала при работе камеры на длинной линии. В камере применяется прогрессивная развертка изображения, которая исключает появление пилообразных искажений по краям движущихся объектов. Динамичные сцены воспроизводятся максимально четко. HD-AHD камера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием, — надежным и не подверженным расфокусировке с течением времени, поскольку в нем нет подвижных деталей. Управление функциями и выбор режимов работы осуществляются посредством OSD меню. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру MASTER MR-HC19CHP4. Она передает видео HD качества в реальном времени на расстояние до 500 м по стандартному коаксиальному кабелю.