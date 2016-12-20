Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»
Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:26 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8.
HD-AHD видеокамера Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8 работает в условиях улицы при температуре до -35 град. Цельсия. Видеоизображение с разрешением 720p камера передает по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м. Трансляция ведется в реальном времени. Компрессия изображения не используется.
В основе камеры — CMOS матрица Aptina. У нее высокая чувствительность, поэтому контролировать обстановку можно в слабоосвещенных местах. Ночью и в сумерках камера переключается в монохромный режим и использует для формирования изображения инфракрасную подсветку дальностью 25 м. При этом ее чувствительность становится еще выше. В дневное время инфракрасный спектр вырезается при помощи фильтра. За счет раздельной передачи яркостной и цветностных составляющих видеосигнала, кадры получаются исключительно четкими. Даже когда камера подключается за сотни метров от пункта наблюдения, четкость видео не уменьшается. Кроме того, видеокамера Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8 передает видео и в разрешении 960H, как стандартные аналоговые модели. Поэтому легко стыкуется с обычными видеорегистраторами. Новинка оснащается фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм или 3.6 мм. Эта надежная оптика не расфокусируется в процессе работы.
Видеокамера компенсирует фоновую засветку, автоматически поддерживает баланс белого. Качество еще более повышается за счет цифровой обработки видео при помощи микропроцессора. За счет цифрового расширения динамического диапазона пользователи контролируют обстановку в условиях контрастного освещения, когда в кадр одновременно попадают яркие и темные объекты. Цифровое шумоподавление приходит на помощь, когда нужно наблюдать за слабоосвещенными местами. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, находит искаженные пиксели и корректирует их, формируя полноценное цветное изображение. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8. С ее помощью создаются надежные и простые системы уличного наблюдения HD разрешения.
Новости участников портала
Обновленный ПК Интеллект 4.10.2 от ITV – определение пола / возраста и другие новшества
Новости участников портала \\ 17.01.2017 18:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый модуль Face-Интеллект 7.0 из обновленного программного комплекса видеонаблюдения Интеллект 4.10.2 от ITV подсчитывает уникальных посетителей, определяет их пол и возраст и может исключать из подсчета сотрудников магазина. Все эти аналитические функции можно приобрести по низкой цене поканально
Новая бюджетная IP-камера AXIS с ИК подсветкой, Full HD, WDR и ИК датчиком движения
Новости участников портала \\ 17.01.2017 13:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва
За небольшим корпусом IP-камеры «скрывается» достаточно мощная для моделей такого класса «начинка».
Новый IP-видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора RVi-IPN16/1L.
Линейку Smartec пополнил видеодомофон для частного дома с управлением двумя панелями вызова
Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Управление такой системой осуществляется с помощью четырех функциональных клавиш монитора, каждая из которых имеет свое назначение, что делает видеодомофон максимально простым в использовании для владельца частного дома.
ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ КАМЕР RVI-IPC32VM4 И RVI-IPC34VM4
Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:16 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Эти две антивандальные модели камер видеонаблюдения – новинки компании Rvi. Главным их отличием является самостоятельный анализ картинки.
ЕЩЕ НОВИНКИ ОТ RVI - КАМЕРЫ RVI-IPC31VB (2.8 ММ) И RVI-IPC33VB (2.8 ММ)
Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:14 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Данные устройства относятся к антивандальному типу видеокамер. Они имеют класс защиты IP67 и способны функционировать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию. Антивандальные видеокамеры заключены в особо прочный корпус.
Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.01.2017 11:36 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC44 (6 мм) и RVi-IPC22.
8 Мп новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – уличные камеры RVi-IPC38VM4, RVi-IPC48M4 и RVi-IPC38VD
Новости участников портала \\ 13.01.2017 11:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Три новые 8 Мп видеокамеры RVi – купольная RVi-IPC38VM4, цилиндрическая RVi-IPC48M4 и «шар в стакане» RVi-IPC38VD поддерживают кодек H.265, оснащены ИК прожекторами на 50 метров и выдерживают морозы до -40/-50 градусов. Новинки, которые можно купить по довольно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеют широкие аналитические возможности, а разработаны они для профессионального видеонаблюдения с высочайшей детализацией.
Новые HD-CVI видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.01.2017 10:56 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов RVi-R04LA-C V.2 и RVi-R16LA-C V.2.
Видеофон Proto-NPC от Proto-X в обновленном корпусе
Новости участников портала \\ 13.01.2017 09:06 \\ «Энжитрон Рус» (ООО «Энжитрон Рус») \\ Москва
NPC - это удобные видеозвонки в любую часть света, видеонаблюдение через мобильное приложение, видеоконференции между двумя устройствами и функции охраны помещения.
Другие новости
Обновленные версии камер видеонаблюдения RVI-IPC41S V.2 И RVI-IPC43S V.2
ООО "Сек-Групп" \\ 18.01.2017 11:58
Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 18.01.2017 11:26
Новости
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
Domofony: компания Домофонные системы открыла онлайн-представительство
События \\ 27.12.2016
В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд