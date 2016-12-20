Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:26 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8.

HD-AHD видеокамера Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8 работает в условиях улицы при температуре до -35 град. Цельсия. Видеоизображение с разрешением 720p камера передает по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м. Трансляция ведется в реальном времени. Компрессия изображения не используется.

В основе камеры — CMOS матрица Aptina. У нее высокая чувствительность, поэтому контролировать обстановку можно в слабоосвещенных местах. Ночью и в сумерках камера переключается в монохромный режим и использует для формирования изображения инфракрасную подсветку дальностью 25 м. При этом ее чувствительность становится еще выше. В дневное время инфракрасный спектр вырезается при помощи фильтра. За счет раздельной передачи яркостной и цветностных составляющих видеосигнала, кадры получаются исключительно четкими. Даже когда камера подключается за сотни метров от пункта наблюдения, четкость видео не уменьшается. Кроме того, видеокамера Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8 передает видео и в разрешении 960H, как стандартные аналоговые модели. Поэтому легко стыкуется с обычными видеорегистраторами. Новинка оснащается фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм или 3.6 мм. Эта надежная оптика не расфокусируется в процессе работы.

Видеокамера компенсирует фоновую засветку, автоматически поддерживает баланс белого. Качество еще более повышается за счет цифровой обработки видео при помощи микропроцессора. За счет цифрового расширения динамического диапазона пользователи контролируют обстановку в условиях контрастного освещения, когда в кадр одновременно попадают яркие и темные объекты. Цифровое шумоподавление приходит на помощь, когда нужно наблюдать за слабоосвещенными местами. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, находит искаженные пиксели и корректирует их, формируя полноценное цветное изображение. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8. С ее помощью создаются надежные и простые системы уличного наблюдения HD разрешения.