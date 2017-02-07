Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.02.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB1-R-2.8-12-03.

IPEYE-HB1-R-2.8-12-03 это уличная видеокамера с разрешением 1 Мп (1280х720). Она передает видеоизображение по коаксиальной линии на расстояние до 500 м в реальном времени и при этом не сжимает его, что обеспечивает высокое качество наблюдения. Яркостная и цветностная составляющие сигнала передаются на разных частотах, что уменьшает уровень перекрестных искажений и повышает помехоустойчивость. В целях обратной совместимости новинка может работать, как обычная аналоговая CVBS камера. В этом случае дальность линии ограничена 100 метрами.

Днем видеокамера функционирует в цвете, а сигналы ИК-диапазона вырезаются при помощи фильтра. CMOS матрица камеры отличается превосходной чувствительностью, до 0.001 Люкс, что позволяет вести наблюдение и при слабой освещенности. Ночь она автоматически переводится в монохромный режим и формирует изображение, используя инфракрасное излучение. В полной темноте на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 30 м. За счет прогрессивной развертки камера четко воспроизводит объекты в движении и динамичные сцены. Вариофокальный объектив позволяет точно задавать сектор обзора камеры. Детектор движения повышает надежность наблюдения: камера регистрирует подозрительные события без участия оператора.

HD-AHD видеокамера IPEYE-HB1-R-2.8-12-03 оснащается быстродействующим микропроцессором, который в реальном времени обрабатывает изображение, радикально повышая качество видео. Цифровое шумоподавление основано на сравнении похожих участков в пределах кадра или соседних кадров, выявлении и корректировке искаженных шумами пикселей. При этом даже при чрезвычайно слабой освещенности можно получать полноценное цветное изображение. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает параметры сигнала при наблюдении в условиях контрастного освещения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру IPEYE-HB1-R-2.8-12-03. Она транслирует видео в HD качестве на значительное расстояние, а подключать ее так же просто, как обычную аналоговую камеру.