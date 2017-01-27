Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02.

HD-AHD видеокамера IPEYE-HB2-R-2.8-12-02 предназначена для уличного видеонаблюдения и стабильно функционирует при температуре -40 град. Цельсия. Технология AHD выводит аналоговое наблюдение на новый технологический уровень. AHD-видеокамеры передают видео высокого разрешения без сжатия, в реальном времени на расстояние до 500 м. И это все те же простые и надежные аналоговые видеокамеры. Они не требуют сложной настройки и начинают работать сразу же после подачи питания.

Видеокамера построена на высокочувствительной CMOS матрице Sony IMX 322. Ее разрешающая способность — 1920х1080 точек. Вариофокальный объектив дает возможность выбирать сектор обзора. Новинка поддерживает цифровую обработку видео. Цифровое шумоподавление приходит на помощь в условиях слабой освещенности, когда изображение становится зернистым и буквально тонет в шумах. В этом случае микропроцессор анализирует последовательность кадров и определяет, какие пиксели с большой долей вероятности являются искаженными. Они корректируются на основе информации, получаемой из соседних кадров и близлежащих областей в пределах одного кадра. Изображение становится таким четким, что наблюдение можно вести в цвете.

Вторая полезная функция видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02 — цифровое расширение динамического диапазона. Она обеспечивает нормальную контрастность в условиях, когда в кадр одновременно попадают ярко освещенные и темные объекты. Исключается засветка и чрезмерное затемнение. Функция Defog обеспечивает лучшую видимость в условиях тумана и задымления. Автоматический баланс белого отвечает за постоянство цветовой температуры при использовании источников освещения различного типа. А компенсация фоновой засветки позволяет вести наблюдение за объектами, расположенными на фоне ярких источников света. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 30 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру IPEYE-HB2-R-2.8-12-02. Она поддерживает современные функции цифровой обработки видео, обладает разрешением Full HD и при этом проста и надежна.