Новая HD-AHD видеокамера Falcon Eye в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 09.01.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Falcon Eye FE-ID720AHD/20M-2,8.

HD-AHD видеокамера Falcon Eye FE-ID720AHD/20M-2,8 это модель в купольном корпусе, предназначенная для эксплуатации в уличных условиях. Она подключается к видеорегистратору по стандартному коаксиальному кабелю. При этом максимальная длина линии может достигать 500 метров. Технология AHD позволяет транслировать видео на большое расстояние без сжатия, без временных задержек, в HD разрешении. Благодаря раздельной передаче яркостной и цветностной составляющих видеосигнала, четкость изображения сохраняется высокой даже на линиях значительной длины.

Видеокамера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием, — надежным и не подверженным расфокусировке, поскольку в нем нет подвижных элементов. Новинка построена на матрице Aptina CMOS AR0141, которая обладает высокой чувствительностью 0.05 Лк. Разрешение матрицы — 1280х800 точек. Отношение сигнал/шум свыше 52 дБ гарантирует получение качественного видео при слабой освещенности, в том числе, за счет сигналов инфракрасного диапазона. Камера при этом переключается в черно-белый режим. В отсутствие видимого освещения наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 20 м. А чтобы днем сигналы ИК-спектра не создавали помех цветному изображению, они отсекаются при помощи фильтра.

Повысить качество изображения в условиях слабой освещенности помогает функция цифрового шумоподавления. Микропроцессор анализирует последовательность кадров видеоряда и находит пиксели, которые с большой вероятностью являются искаженными. Они корректируются на основе данных, получаемых из соседних кадров и близлежащих областей того же кадра. Это радикально улучшает параметры видео. Кроме того, поддерживается функция компенсации фоновой засветки, автоматическая регулировка усиления и автоматический баланс белого. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру Falcon Eye FE-ID720AHD/20M-2,8. Она идеально подходит для систем уличного видеонаблюдения: надежна, просто подключается и передает видео высокого разрешения на расстояние до полукилометра.