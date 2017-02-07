Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.02.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры CTV-SDM20 IR80.
CTV-SDM20 IR80 это скоростная купольная камера с разрешением 1920х1080 точек и мощной ИК-подсветкой дальностью 80 м, предназначенная для уличного видеонаблюдения. Она передает изображение в реальном времени, со скоростью 25 к/с по стандартному коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м. При этом четкость видео даже на таком значительном расстоянии остается высокой. Это достигается за счет частотного разделения яркостной и цветностной составляющих видеосигнала и ослаблении перекрестных помех. Видео не подвергается компрессии и не тормозит, что обеспечивает высокое качество наблюдения.
Видеокамера и поворотный модуль выполнены в одном корпусе. Благодаря высокоточному управлению достигается стабильность изображения при наблюдении за удаленными объектами. Мощный трансфокатор плюс оптический зум обеспечивают суммарное увеличение изображения в 240 раз. Скорость поворота камеры CTV-SDM20 IR80 — 240 град. в секунду, наклона — 180 град. в секунду. Это дает возможность полноценно наблюдать за быстро движущимися объектами. Прогрессивная развертка способствует наилучшему воспроизведению динамичных сцен. Видеокамера поддерживает функции автоматического поворота и автоматической парковки, патрулирование 4 группы по 10 туров в каждой, 50 предустановок.
Функция цифрового шумоподавления многократно повышает качество видео в условиях слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивая похожие участки, и с высокой точностью находит искаженные пиксели. Они заменяются «правильными», которые заимствуются из соседних кадров. Цифровое расширение динамического диапазона улучшает параметры видео в условиях контрастного освещения, когда приходится одновременно наблюдать за яркими и темными объектами. Камера управляется при помощи OSD меню. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую цветную скоростную поворотную HD-AHD видеокамеру CTV-SDM20 IR80. Она позволяет контролировать обширную территорию, а при необходимости предоставляет детальную информацию об отдельных удаленных объектах в разрешении Full HD.
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