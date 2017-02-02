Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной HD-AHD видеокамеры CTV-HDB0550AG ME.

Разрешающая способность HD-AHD видеокамеры CTV-HDB0550AG ME составляет 1920х1080 точек. Помимо стандарта AHD видеокамера поддерживает и другие популярные форматы передачи видеоизображения — TVI, CVI и CVBS. Новинка подключается к регистратору стандартным коаксиальным кабелем и передает видео в реальном времени, без задержек в разрешении Full HD на расстояние до 500 м.

При передаче яркостная и цветностная составляющие сигнала «разносятся» по частоте, что уменьшает уровень помех: даже при значительном удалении камеры видео остается четким. Что примечательно, на большом расстоянии сначала начинает снижаться цветность изображения, но четкость остается высокой. Видео не тонет в шумах, как на обычных камерах, что для систем охранного видеонаблюдения является принципиально важным. Высокое соотношение сигнал/шум, более 110 дБ, гарантирует получение качественного изображения даже при слабой освещенности. Матрица камеры CTV-HDB0550AG ME обладает хорошей чувствительностью не только в видимом диапазоне, но и в ближней части ИК-спектра. За счет этого повышается качество видео при слабой освещенности. А чтобы сигналы ифракрасного спектра не влияли на качество цветного изображения, специальный фильтр вырезает их в дневное время. Ночью на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 40 метров. При понижении уровня освещенности видеокамера переключается в черно-белый режим автоматически.

Микропроцессор V30E производит цифровую обработку кадров, если камере приходится работать при низком или контрастном освещении. Камера оборудована вариофокальным объективом с постоянной диафрагмой и внешней регулировкой. Поддержка интерфейса управления параметрами камеры UTC дает возможность менять параметры и управлять функциями дистанционно. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру CTV-HDB0550AG ME. Она позволяет создавать системы уличного видеонаблюдения разрешением Full HD, используя стандартные коаксиальные линии.