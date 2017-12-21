Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры AxyCam AS6-43Z18I-AHD.

AxyCam AS6-43Z18I-AHD это современная PTZ камера разрешением 2 Мп, которая устойчиво работает при экстремально низкой температуре, до -60 град. Цельсия. Технология HD-AHD открывает новые горизонты использования аналогового оборудования. Камера не требует сложной настройки и начинает работать сразу после подачи питания. Видео Full HD качества транслируется на расстояние до 300-400 метров. Изображение не сжимается и передается в режиме реального времени. Помимо AHD формата поддерживаются стандарты TVI, CVI и CVBS.

HD-AHD видеокамера AxyCam AS6-43Z18I-AHD оборудована вариофокальным объективом с 18-кратным увеличением. Это позволяет в деталях рассмотреть удаленные объекты. Кроме того, она способна выполнять круговой панорамный обзор, что дает возможность контролировать обширное пространство стадионов, вокзалов и площадей.

В светлое время суток PTZ камера работает в цвете. А при низкой освещенности переключается в черно-белый режим. Матрица улавливает инфракрасное излучение объектов, что повышает чувствительность камеры в условиях слабого освещения. В ночное время вести наблюдения помогает сверхмощная ИК-подсветка дальностью 120 метров.

HD-AHD видеокамера AxyCam AS6-43Z18I-AHD обладает широким диапазоном скоростей поворота (0.6 - 200 град./сек) и наклона (0.8 - 745 град./сек). Это обеспечивает надежный контроль и своевременное обнаружение подозрительных событий. Поддерживаются туры патрулирования, пресеты, есть возможность задавать реакцию на определенные события.

Новинка осуществляет цифровую обработку кадров, используя функции 3DNR шумоподавления и расширения динамического диапазона. Микропроцессор помогает существенно улучшить параметры видео, что позволяет вести наблюдение в условиях слабого и контрастного освещения.

Камера поддерживает несколько протоколов управления — Pelco-P/Pelco-D, Hikvision, DAHUA. Она надежно защищена от капризов погоды, благодаря герметичному корпусу с классом защиты IP66. Встроенные нагреватели приходят на помощь при низкой температуре. Встроенный ограничитель защищает от скачков напряжения в сети.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новую HD-AHD видеокамеру AxyCam AS6-43Z18I-AHD. Она транслирует живое видео Full HD качества по обычному коаксиалу на значительное расстояние и подходит для любых погодных условий.

Новости участников портала

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Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля

Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля

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Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

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Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.

Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!

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Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec

Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec

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Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.12.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD и PE-7142IP 2.8-12 A/SD.

Противопожарная защита – задачи, которые надо решать

Противопожарная защита – задачи, которые надо решать

Новости участников портала \\ 21.12.2017 18:26 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Система противопожарной защиты направлена, прежде всего, на раннее обнаружение и своевременное предотвращение пожара. В №5 “Алгоритм безопасности” опубликован ряд статей, посвященных этой теме.

Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.12.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE16H5T-IT и DS-2CE56H5T-ITZ.

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ООО "Элеста" \\ 26.12.2017 11:47

Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 26.12.2017 11:22

Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля

АРМО-Системы \\ 25.12.2017 17:27

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С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.

Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!

Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!

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Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале

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