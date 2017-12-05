Новости участников портала \\ 11.12.2017 16:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Новая Full HD уличная видеокамера наблюдения Bosch c IP67, IK10, ИК-подсветкой до 60 м и вариообъективом

Ассортимент продукции Bosch пополнили уличные вандалозащищенные IP-камеры NBE-4502-AL с моторизированным 2,8-12 мм варифокальным объективом, АРД DC Iris и встроенным ИК-прожектором с подсветкой до 60 м. Новинки снабжены алюминиевым корпусом с защитой от пыли и влаги/действий вандалов по стандарту IP67/IK10 и предназначены для работы при температурах -40 °С .. +60 °С и любой освещенности. С помощью 1/2,8-дюймового КМОП-сенсора эти уличные видеокамеры наблюдения формируют кадры с разрешением до 2 Мп и транслируют их с частотой обновления 25 к/с в одном из трех форматов, M-JPEG, H.264 и H.265. Наряду с этим, в NBE-4502-AL имеется набор функций видеоаналитики Bosch EVA, а также слот для карты памяти, кроме того, они ONVIF-совместимы и могут запитываться как по технологии PoE, так и от источника 24 V AC/12 V DC.

Высокочувствительные камеры NBE-4502-AL могут «видеть» не только в дневном свете, но и в сумерки, а также в полной темноте. Они способны формировать цветное изображение при освещенностях до 0,052 лк, черно-белое – до 0,008 лк, а при активировании ИК-подсветки – при 0 лк. Следует отметить, что прожектор состоит из четырех инфракрасных светодиодов и может подсвечивать объекты на дистанции до 60 м. Благодаря функции Intelligent Dynamic Noise Reduction уличная видеокамера наблюдения снижает зашумленность кадров, полученных при плохом освещении, а функция WDR позволяет корректно отображать светлые и темные участки сцены. Полученное высококачественное изображение новинки могут передавать с минимальной нагрузкой на ресурсы системы видеонаблюдения, т.к. поддерживают прогрессивный формат компрессии H.265.

Осуществлять наружное видеонаблюдения в любое время года новинкам позволяет алюминиевый термокожух с защитой от пыли/влаги в соответствии с классом IP67, а также от вандалов – с максимальною степенью IK10. При этом диапазон внешних температур, при которых данные уличные видеокамеры наблюдения работают безотказно, составляет -40 °С .. +60 °С и охватывает большинство климатических поясов России. Немаловажно, что NBE-4502-AL просты в установке и имеют множество вариантов размещения, поскольку в число опциональных аксессуаров входят адаптеры для настенного и углового монтажа. А для питания камер можно использовать любой из трех вариантов: напрямую от источника постоянного или переменного тока с 12 В или 24 В соответственно или по стандарту Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at.

Моторизированный варифокальный объектив AVF (Automatic Varifocal) видеокамеры с диапазоном фокусных расстояний 2,8-12 мм позволяет удаленно настраивать сектор обзора, корректируя зум и фокусное расстояние без открытия кожуха. Кроме того, данная уличная видеокамера наблюдения имеет систему автоматического регулирования диафрагмы DC Iris, которая управляет степенью ее раскрытия и контролирует количество света, попадающего на матрицу. Наряду с этим, в NBE-4502-AL предусмотрена функция Lens wizard, предназначенная для обеспечения стабильной фокусировки при круглосуточном уличном наблюдении и активирующаяся удаленно с ПК или при непосредственном нажатии кнопки на корпусе.

Набор аналитических функций EVA (Essential Video Analytics), предустановленных в наружную видеокамеру NBE-4502-AL, обеспечивает дополнительную защиту объекта, отслеживая тревожные/несанкционированные действия. К ним относится движение людей в неположенном направлении, проникновение на выделенную территорию, появление/исчезновение предметов и т.д. Наряду с этим, EVA может служить инструментом для оценки поведения покупателей или пассажиров, т.к. поддерживает алгоритмы анализа плотности потока людей, подсчета их числа, отслеживания скорости перемещения и др. При этом уличная видеокамера наблюдения Bosch не только обнаруживает тревожные происшествия, но и оповещает о них оператора.

Удобное управление и настройка NBE-4502-AL осуществляется через web-клиент либо фирменное лицензионное ПО Bosch Video Management System, его бесплатную версию Bosch Video Client, а также любые аналогичные ONVIF-совместимые программные продукты, в том числе других производителей. Удаленный доступ из любой точки мира уличная видеокамера наблюдения предоставляет через мобильное приложение Video Security App, позволяющее просматривать потоковое видео даже с максимальным разрешением без задержек. Немаловажно, что данная камера наблюдения может работать автономно, записывая данные на карту microSDHC/microSDXC, устройство iSCSI или в облачное хранилище.

Новая 2 Мп уличная видеокамера наблюдения Bosch уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в копании «АРМО-Системы». Чтобы узнать больше о NBE-4502-AL или другом оборудовании Bosch для систем охранного видеонаблюдения, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика IP-оборудования и ПО компании Bosch Security Systems.