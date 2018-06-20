Новая Full HD камера видеонаблюдения с зумом до 32 крат, 10 потоками и ...

Новости участников портала \\ 03.12.2018 13:38 \\ АРМО-Системы \\ Москва

1024-кратное увеличение интересующих объектов достигается при совместном использовании оптического и цифрового зума.

В семействе оборудования WISENET компании Hanwha Techwin появилась корпусная камера XNZ-6320, оснащенная 4,44-142,6 мм трансфокатором с 32-кратным оптическим зумом. Она поддерживает видеокодеки H.265/H.264/MJPEG, функцию WiseStream II и передает от одного до 10 потоков с 2 Мп и частотой обновления до 60 к/с. При обнаружении значительных перепадов освещенности сцены новая камера видеонаблюдения с зумом задействует функцию WDR 150 дБ, а для устранения «смазанности» из-за вибрации – гироскопическую систему стабилизации изображения. Немаловажно, что XNZ-6320 снабжена пакетами анализа видеоконтента, а также аудио (при подключении микрофона) и способна классифицировать звуки, а для скоростной передачи данных на большие расстояния имеет SFP-разъем для оптоволоконного модуля.

Создавать информативное видео при дефиците света новая камера способна при освещенностях до 0,05 лк/до 0,005 лк в цвете/монохроме, а при избытке наружного света, попадающего снаружи в помещение, XNZ-6320 выровняет яркость с помощью функции WDR 150 дБ. Следует отметить, что эта камера видеонаблюдения с зумом рассчитана на эксплуатацию при температурах до -10 °C, а для работы вне помещений ее следует поместить в герметичных термокожух. В этом случае будет особенно востребована функция «Антитуман», а также гиросенсорная система стабилизации изображения, предназначенная для высокоточной компенсации отклонений камеры видеонаблюдения в ветреную погоду либо при ее установке вблизи источников вибрации.

1024-кратное увеличение интересующих объектов достигается при совместном использовании оптического и цифрового зума. При этом оптическое зуммирование (до 32x) осуществляется без потери качества 2 Мп изображения, поскольку камера XNZ-6320 укомплектована мощным трансфокатором с диапазоном фокусных расстояний 4,44 - 142,6 и АРД DC-Iris, который обеспечивает горизонтальный угол обзора от 2° до 62°. Немаловажно, что управлять фокусировкой данная 2 Мп камера видеонаблюдения с 32x зумом позволяет удаленно по сети, а также поддерживает работу оптики по заранее программируемым пресетам.

Трансляция видеоданных на значительные дистанции осуществляется через слот SFP по оптоволоконному кабелю. При этом в зум-камере также имеется и стандартный разъем RJ-45, обеспечивающий 100-мегабитное соединение, а при их совместном использовании один из каналов связи может служить резервным. Наряду с большой дальностью передачи и ее скоростью, камера видеонаблюдения с зумом позволяет оптимизировать трафик и вес файлов: XNZ-6320 поддерживает прогрессивный формат видеокомпрессии H.265, а также фирменный алгоритм WiseStream II. При активном WiseStream II камера анализирует кадр и подвергает наибольшей компрессии его статичные участки без ущерба для информативности сцены видеонаблюдения.

Предустановленные «интеллектуальные» модули анализа видеоряда позволяют камере автоматически обнаруживать тревожные ситуации, включая появление или исчезновение предметов, лиц в кадре, праздношатающихся, а также анализировать направления движений и фиксировать воздействия на камеру. Важно отметить, что при подключении микрофона данная 2 Мп камера видеонаблюдения с зумом может анализировать и звуки, классифицируя их по категориям «крик», «разбитие стекла», «взрыв» или «выстрел». При фиксации этих событий камера незамедлительно сообщит о тревоге оператору системы видеонаблюдения и/или активирует запись видео на карту памяти/сетевое хранилище, а также может привести в действие исполнительные устройства или работу зум-объектива по предустановкам.

XNZ-6320 совместима с различными внешними устройствами: камера поддерживает охранный датчик, исполнительное устройство, а также микрофон и громкоговоритель. Кроме того, в ней имеются слоты для двух карт памяти формата microSD/SDHC/SDXC суммарным объемом до 512 ГБ. Это позволяет организовать локальную запись с целью снижения нагрузки на канал связи с сервером системы видеонаблюдения и создания резервного канала для хранения данных. Немаловажно, что настраиваться новая камера видеонаблюдения с зумом может непосредственно на месте монтажа при подключении сервисного монитора к имеющемуся у нее аналоговому выходу, а также удаленно с помощью смартфона при подключении Wi-Fi адаптера к ее порту micro USB.

Новая 2 MP камера видеонаблюдения WISENET XNZ-6320 с 32x зумом производства Hanwha Techwin уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 70 060 руб. Чтобы получить дополнительную информацию о новинках, а также другом оборудовании для систем охранного видеонаблюдения марки WISENET, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», – официального дистрибьютора продукции WISENET в России.