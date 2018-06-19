Новая четырёхмодульная уличная IP-камера Wisenet PNM-9000VQ

Новости участников портала \\ 05.09.2018 14:59 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin, представляет новую четырёхмодульную сетевую камеру Wisenet PNM-9000VQ для наружной установки.

Внутри купольного корпуса размещаются четыре разнонаправленных модуля, в каждом из которых может быть установлена 2- или 5-мегапиксельная матрица, а также фиксированный объектив с разным фокусным расстоянием.

Скорость передачи данных в новых видеокамерах Wisenet PNM-9000VQсоставляет до 60 к/с при трансляции двухмегапиксельного изображения, и до 30 к/с при трансляции пятимегапиксельного. В случае использования модуля с 2-мегапиксельной матрицей фокусное расстояние фиксированного объективаможет составлять 2,4, 2,8, 3,6 или 6 мм. С модулем, дающим разрешение 5 мегапикселей, применяются фиксированные объективы с фокусным расстоянием 3,7, 4,6 или 7 мм.

В новинке используются алгоритмы сжатия H.265, H.264 и MJPEG, а также камере реализована фирменная технология WiseStream II, которая на основе данных о наличии движения в кадре повышает эффективность сжатия. Передача изображения выполняется в нескольких потоках.

Видеомодули можно при настройке поворачивать, направляя их в разные стороны и обеспечивая гибкий охват сцены. При этом, функция Hallway View, которая может применяться выборочно на некоторых видеомодулях, позволяет расположить IP-камеру PNM-9000VQ так, чтобы оптимально охватывать вертикально вытянутые объекты. А с помощью функции Lens Distortion Correction исправляются искажения по краям кадра.

детектор движения,

обнаружение попыток вывести телекамеру из строя,

обнаружение появления и исчезновения предметов,

детектирование входа в зону и выхода из неё,

детектирование пересечения линии,

детектирование тумана в кадре,

поиск лиц,

определение направления движения,

выявление праздношатания.

Для работы в сложных условиях освещенности в видеокамере PNM-9000VQ предусмотрена функция широкого динамического диапазона (WDR). При 2-мегапиксельном модуле она обеспечивает динамический диапазон до 150 дБ, а при 5-мегапиксельном — до 120 дБ.

На случай обрыва сетевого соединения в новинке имеется четыре слота для размещения карт SD, SDHC или SDXC - по одному на каждый видеомодуль.

Новая мультимодульная камера PNM-9000VQ получает питание только по технологии PoE+. Диапазон рабочих температур составляет от -40°C до +55°C.Модель имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66 и от удара по IK10.

Получить более подробную информацию о новых камерах наблюденияWisenet PNM-9000VQ и оформить заказ можно связавшись со специалистами компании Tatris по e-mail: info@tatris.ru или по телефону +7 800 100-7-001.