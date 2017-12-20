Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного ...
Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля
Новости участников портала \\ 25.12.2017 17:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Используя объектив типа «рыбий глаз» с фиксированным фокусным расстоянием 1,42 мм, камера HFD5PR1 компании Honeywell обеспечивает максимальный обзор объекта видеонаблюдения и исключает «слепые» зоны.
Honeywell выпустила панорамные камеры видеонаблюдения HFD5PR1, которые снабжены оптикой «рыбий глаз» для полного контроля больших территорий и выделяются среди аналогов привлекательной ценой. Благодаря 5-мегапиксельному разрешению, высокой светочувствительности и широкому диапазону рабочих температур (до -30°C), новая камера рыбий глаз оптимально подойдет для круглосуточного видеомониторинга подземных парковок, торговых, выставочных и производственных помещений. Кроме того, модель HFD5PR1 высоконадежна, ONVIF-совместима, легко интегрируется в любые видеосистемы, включая мультибрендовые, и обеспечена 5-летней гарантией производителя.
Используя объектив типа «рыбий глаз» с фиксированным фокусным расстоянием 1,42 мм, камера HFD5PR1 компании Honeywell обеспечивает максимальный обзор объекта видеонаблюдения и исключает «слепые» зоны. При этом круговое изображение, которое передает камера рыбий глаз, можно «развернуть» в виде одинарной или двойной панорамы и программно устранить искажения по краям кадра. За счет реализации цифровых функций поворота, наклона и масштабирования с помощью одной камеры HFD5PR1 можно контролировать помещение с несколькими входами/выходами и такими областями интереса, как кассовые зоны и прилавки в магазинах, столики в кафе и др.
Качественное 5-мегапиксельное видео (2560х1920 пикс.) новые панорамные камеры HFD5PR1 передают с максимальным фреймрейтом 12 к/с, а изображение с разрешением 1600х1200 пикс. и ниже — при 25/30 к/с. Поддерживая два алгоритма компрессии (H.264 и M-JPEG) и транслируя два потока видео, камера рыбий глаз позволяет оптимизировать нагрузку на каналы связи и экономить дисковое пространство видеорегистратора. При этом соответствие многим сертификатам безопасности и наличие системы шифрования данных обеспечивает полную защиту потоков модели рыбий глаз от несанкционированного просмотра и фальсификации.
Видеосъемка в сложных световых условиях возможна за счет высокой светочувствительности новой панорамной камеры Honeywell, реализации DWDR с цифровой обработкой и системы автоматической регулировки усиления видеосигнала. Кроме того, для компенсации шумов, появляющихся при низкой освещенности, камера рыбий глаз использует систему шумоподавления 3D DNR. Наряду с улучшением информативности видео, удаление шумов существенно снижает «вес» видеофайлов и соответственно объем видеоархива. При этом цветное изображение от камер рыбий глаз характеризуется реалистичностью всех оттенков, а черно-белое — образцовой четкостью.
Встроенный микрофон камеры HFD5PR1 расширяет ее охранный функционал, поскольку позволяет использовать звук с объекта как дополнительный источник для анализа происшествий. Для постоянного или временного хранения видео/аудио- данных камера рыбий глаз может записывать их на карту памяти microSDHC объемом до 64 ГБ, например, на случай отсутствия сетевого соединения. В качестве видеозаписывающего устройства для моделей рыбий глаз производитель рекомендует приобретать NVR серии 4K Embedded или другие сетевые видеорегистраторы марки Honeywell, хотя HFD5PR1 совместимы и с оборудованием многих других производителей.
HFD5PR1 комплектуется всеми необходимыми аксессуарами для накладного монтажа камеры на потолке или стене, включая крепежные винты, шаблон для сверления отверстий и водонепроницаемые соединения для сетевого кабеля. Помимо этого, камера рыбий глаз может монтироваться на опциональном подвесном кронштейне или на столбе. За счет поддержки технологии питания Power over Ethernet для инсталляции HFD5PR1 не требуется покупать и прокладывать дополнительные кабели. Для быстрого и удобного конфигурирования камеры можно воспользоваться видеорегистратором марки Honeywell, web-клиентом или фирменным ПО либо программами видеонаблюдения других разработчиков.
Новые камеры рыбий глаз HFD5PR1 марки Honeywell уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 19 900 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие панорамные камеры Honeywell обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продуктов и решений компании Honeywell.
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