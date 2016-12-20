Новая бюджетная IP-камера AXIS с ИК подсветкой, Full HD, WDR и ИК датчиком движения

Новости участников портала \\ 17.01.2017 13:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва

За небольшим корпусом IP-камеры «скрывается» достаточно мощная для моделей такого класса «начинка».

Семейство IP-камер компании AXIS Communications пополнили недорогие и простые в установке и обслуживании модели M1065-L, которые имеют компактный корпус, широкоугольную оптику и множество полезных функций для видеоконтроля в любых помещениях. Новая IP-камера AXIS формирует высококачественное изображение с разрешением Full HD, как днем, так и ночью, минимизирует нагрузку на сеть с помощью технологии Zipstream и повышает качество изображения разноосвещенных участков сцены благодаря использованию WDR. Кроме того, AXIS M1065-L снабжена 10-метровой ИК-подсветкой, слотом для карты памяти, ИК-датчиком движения с радиусом действия 6 метров, а также микрофоном и динамиком.

Компактные габариты AXIS M1065-L, штатный кронштейн крепления и организация электропитания по технологии PoE обеспечивают «запуск» IP-камеры на объекте за считанные минуты, поэтому она оптимально подойдет для видеонаблюдения в небольших магазинах, кафе и офисах. Немаловажно, что эта IP-камера AXIS готова к работе сразу же после установки и подключения питания: достаточно лишь нажать на кнопку включения на ее корпусе. К дополнительным преимуществам этой недорогой модели относиться использование широкоугольного 2,8-миллиметрового объектива, с которым камера обеспечивает обзор до 110° и позволяет держать под полным визуальным контролем помещения средних размеров.

За небольшим корпусом IP-камеры «скрывается» достаточно мощная для моделей такого класса «начинка». Используя чувствительный 2-мегапиксельный сенсор, AXIS M1065-L формирует Full HD видео отличного качества, а также предлагает на выбор кодек сжатия M-JPEG и H.264, битрейт VBR/MBR и частоту смены кадров до 25 к/с. С помощью фирменной технологии Zipstream, реализованной на базе H.264, IP-камера AXIS снижает битрейт и объем видеоданных для передачи по сети и хранения в видеоархиве в среднем на 50%. Это достигается за счет зональной компрессии изображения: камера сохраняет с максимальным разрешением сцены с подвижными объектами и другими важными деталями, а остальные подвергает максимальному сжатию.

Качественный видеоконтроль с помощью AXIS M1065-L можно осуществлять круглосуточно, поскольку эта камера является полноценной моделью типа «день/ночь» и оборудована ИК-светодиодом, выполняющим подсветку зоны видеонаблюдения в темное время суток на расстоянии до 10 метров без привлечения к себе внимания. Наряду с этим, IP-камера AXIS имеет функцию расширенного динамического диапазона (WDR), выполняющую проработку деталей сцены, как на затемненных, так и на ярко освещенных участках, «выравнивая» их в пределах кадра. Такой функционал IP-камеры обеспечивает полную осведомленность пользователя о том, что происходит на охраняемой территории независимо от времени суток и условий освещенности.

Автоматическую фиксацию движения в зоне обзора камеры M1065-L обеспечивает встроенный видеодетектор AXIS Video Motion Detection 3 и детектор звука, а для обнаружения подвижных объектов на охраняемой территории при недостатке света используется встроенный ИК-датчик, радиус действия которого составляет 6 метров. Более того, эта экономичная IP-камера AXIS может дооснащаться модулями видеоаналитики AXIS Cross Line Detection и Digital Autotracking, а также другими приложениями через AXIS Camera Application Platform. В отличие о многих аналогов, при поступлении тревожного сигнала от датчика и/или детекторов, IP-камера может воспроизвести заранее записанное сообщение через встроенный динамик.

Любые настройки новой IP-камеры видеонаблюдения можно выполнять через интерфейс ПО AXIS Camera Companion, которое входит в комплект ее поставки. Помимо выбора разрешения изображения и фреймрейта, IP-камера AXIS предусматривает регулировку цвета, яркости, резкости, контраста, баланса белого и экспозиции, выбор порога освещенности для переключения между режимами «день» и «ночь», наложение текста, маскирование приватных зон, зеркальное отображение, поворот изображения на 180° и др. Для локальной записи и хранения видео IP-камера снабжена слотом для microSD/SDHC/SDХC карты памяти, которая приобретается отдельно, а для подключения внешнего блока питания имеет разъем micro USB типа В.

Новые 2-мегапиксельные IP-камеры AXIS M1065-L уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие IP-камеры марки AXIS для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.