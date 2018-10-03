Новая 2 Мп уличная цилиндрическая камера компании AXIS с аналитикой Guard Suite и 32х ...

Новости участников портала \\ 19.12.2018 13:30 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Изображение с естественными цветами при сложном и слабом уличном освещении вплоть до 0,16 лк новинка создает с помощью высокочувствительного КМОП-сенсора и технологии AXIS Lightfinder.

«АРМО-Системы» анонсировала уличную IP-камеру видеонаблюдения Q1785-LE торговой марки AXIS, которая оснащена цилиндрическим ударопрочным корпусом (IK10) с защитой от попадания пыли/влаги (IP67, NEMA 4X) и рассчитана на работу при температурах от -40 до +60 °C. Новая модель обеспечивает круглосуточный видеоконтроль с 2 Мп при 50 к/с, для чего использует 1/2,8” КМОП-сенсор, мощный 4,3-137 трансфокатор с 32x оптическим зумом и встроенный ИК-прожектор с управлением OptimizedIR. Для получения высококачественной картинки вне зависимости от условий освещения данная уличная цилиндрическая камера, наряду с ИК-подсветкой, использует технологии Lightfinder и Forensic WDR. В то же время для максимальной осведомленности пользователя о ситуации на объекте и своевременного реагирования в Q1785-LE предустановлен пакет AXIS Guard Suite, имеется аудиоканал, «тревожные» вход/выход и слот для SD-карты.

«Просматривать» крупные по площади уличные объекты, включая дороги и тоннели, а также периметры протяженностью до 250 м IP-камерам Q1785-LE позволяет мощный трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний 4,3-137 мм и управлением по сети. Такая оптика способна оперативно приближать/удалять детали вплоть до 32 крат и варьировать угол обзора от 60 до 2,3°. Для бесперебойного функционирования электроники при высокой влажности, а также в дождь и снег новая уличная цилиндрическая камера снабжена герметичным кожухом, сертифицированным по IP67 и IP66. При этом камера работоспособна и в жару при +60 °C, и при 40-градусных морозах и защищена от вандалов по IK10 (по IK08 – смотровое окно). Благодаря лаконичной цилиндрической форме и возможности для перекраски AXIS Q1785-LE «впишется» в объекты с любым дизайном и стилистикой.

Изображение с естественными цветами при сложном и слабом уличном освещении вплоть до 0,16 лк новинка создает с помощью высокочувствительного КМОП-сенсора и технологии AXIS Lightfinder. Для видеосъемки в сумерки и в полной темноте данная уличная цилиндрическая камера оборудована мощными ИК-светодиодами, которые подсвечивают объекты на расстояниях от 30 до 80 м и регулируются «умными» алгоритмами OptimizedIR. Для выравнивания яркости по всему кадру предусмотрена аппаратная функция Forensic WDR с несколькими уровнями экспозиции. Кроме того, в камере имеются функции регулировки контрастности, шумоподавления и усиления сигнала, повышающие качество изображения и особенно востребованные при съемке в уличных условиях.

Передача видео в реальном времени с фреймрейтом до 50 к/с при разрешении до 1920х1080 пикс. в форматах H.264 и MJPEG может осуществляться несколькими гибко настраиваемыми потоками. Причем вместе с кодеком H.264 уличная цилиндрическая камера использует технологию оптимизации сжатия AXIS Zipstream, обеспечивающую снижение веса видео до 50% и экономию пространства архива. Эта технология базируется на алгоритмах Dynamic ROI, Dynamic GOP и Dynamic FPS, которые позволяют выявлять лица людей, номерные знаки транспортных средств и другие важные детали в кадре, как, например, татуировки и т.д. При этом камера сохраняет их высокий фреймрейт и детализацию, а второстепенные и статичные фрагменты картинки подвергает максимальному сжатию.

Q1785 можно закрепить практически в любом месте и настроить на видеосъемку требуемой зоны. Для этого камера комплектуется монтажным кронштейном (опционально – креплениями для «мачтового» монтажа) и переориентируется вручную в требуемом направлении. Немаловажно, что данная уличная цилиндрическая камера AXIS поддерживает питание PoE, поэтому для ее присоединения и «включения» в работу достаточно одного кабеля. При необходимости цилиндрическую новинку можно запитать и от источника постоянного/переменного тока, а одновременным подключением источника питания и РоЕ-коммутатора можно обеспечить его резервирование. Важно, что Q1785-LE подходит для съемки в условиях вибраций (при работе на стройплощадке, на улице при порывах ветра, движении транспорта и т.д.), поскольку использует функцию электронной стабилизации изображения.

«Интеллект» уличной камеры базируется на алгоритмах фирменного видеоаналитического ПО Guard Suite от AXIS Communications, бесплатного для камер линейки Q-line. Данный пакет функций поставляется предустановленным на камеру и включает в себя 3 модуля. К ним относится детектор AXIS Motion Guard, фиксирующий появление движения в кадре в пределах заданной области, модуль AXIS Fence Guard, реагирующий на вторжения в зону, отделенную виртуальным ограждением, а также AXIS Loitering Guard, с помощью которого уличная цилиндрическая камера обнаруживает движущиеся объекты, «задерживающиеся» в заданной зоне дольше определенного времени. Каждый из модулей AXIS снабжен фильтрами для исключения ложных срабатываний, гибко настраивается по различным сценариям событий и реагирования и отличается высокой точностью работы.

Новая уличная цилиндрическая камера Q1785-LE марки AXIS уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 102 720 руб., с учетом НДС. Чтобы получить дополнительную информацию о новинках и другом оборудовании и ПО производства AXIS Communications обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (800) 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции AXIS в России.