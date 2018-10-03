Новая 2 Мп сетевая камера видеонаблюдения торговой марки GANZ с расширяемой ...

Новости участников портала \\ 28.03.2019 11:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва

IPN3402HD способна захватывать и фиксировать множество лиц и предметов на «оживленных» объектах, таких как деловые и торговые центры, музеи и т.д., для чего имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 3-9 мм

В ассортименте оборудования GANZ компании CBC Group появилась купольная камера IPN3402HD с разрешением 2 Мп. Она создана для видеонаблюдения в помещениях с различной спецификой и использует адаптивную ИК-подсветку с дальностью до 35 м. Новая сетевая камера видеонаблюдения имеет 3-9 мм вариообъектив, управляемый по сети, и 1/2,9” сенсор Sony Exmor и создает 2 Мп видео с фреймрейтом 25 к/с в форматах H.264 или MJPEG, которое может передавать одним или двумя потоками. Для обнаружения тревожных событий и упреждения актов вандализма в камеру установлено ПО VCAPresense с возможностью его дальнейшего наращивания и расширения.

IPN3402HD способна захватывать и фиксировать множество лиц и предметов на «оживленных» объектах, таких как деловые и торговые центры, музеи и т.д., для чего имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 3-9 мм. Данная сетевая камера видеонаблюдения позволяет оператору по сети настраивать фокус и угол обзора, значение которого варьируется от 35° до 110° (по горизонтали). При этом объектив оснащен автоматической диафрагмой, которая управляется сигналами постоянного тока. Такая оптика вместе с 1/2,9” КМОП-сенсором Sony Exmor и высокопроизводительным процессором создают детализированную 2 Мп картинку различных сцен. Следует отметить, что получаемое 2 Мп изображение камера транслирует с частотой обновления 25 к/с в H.264 или MJPEG, а в формате H.264 возможна передача двух потоков одновременно.

Видеонаблюдение в помещениях, где освещение выключается в нерабочее время (напр., офисные и производственные помещения), обеспечивает ИК-подсветка. Новая сетевая камера видеонаблюдения GANZ имеет встроенный ИК-прожектор с 35-метровой дальностью подсветки и «умной» технологией Smart IR, адаптирующей ее мощность под расстояние до человека (движущегося предмета). Помимо перечисленных объектов, такая подсветка будет востребована на подземных паркингах, где прожектор белого света может ослеплять водителей. Следует отметить, что для получения реалистичного изображения высокого качества в сетевой камере IPN3402HD имеются функции компенсации засветки, WDR, накопления заряда, а также трехуровневая фильтрация шумов.

Обнаружение движения на контролируемой территории без «вмешательства» оператора камера осуществляет с помощью предустановленного на нее модуля видеоаналитики VCApresence. Это позволяет снизить влияние человеческой ошибки и сделать охранное видеонаблюдение более эффективным. С помощью данного модуля сетевая камера видеонаблюдения не только обнаруживает движение, но и выявляет праздношатающихся в 40 зонах кадра. Кроме того, она способна фиксировать попытки несанкционированных воздействий на корпус камеры. Следует отметить, что ПО VCApresence имеет повышенную точность детекции движения, адаптируясь переменам освещенности и сводя к минимуму число ложных срабатываний.

Получать дополнительную информацию с объектов с различной спецификой и задачами видеонаблюдения позволяют опциональные модули аналитики семейства GANZ VCA. В их число входит ПО VCAdetect с расширенными функциями детекции, такими как классификация по габаритам, обнаружение входа в выбранную зону, определение направления движения и т.д. Комплект VCAadvanced позволяет назначать логические правила для фиксации происшествий, а полный мультифункциональный VCApro имеет все перечисленные функции и обеспечивает обзорный трекинг с помощью нескольких сетевых камер, а также фильтрацию объектов по их цветам. Наряду с этим, сетевая камера видеонаблюдения может быть оснащена счетчиком VCAcount, востребованным для решения маркетинговых задач. Он осуществляет подсчет лиц в кадре, фильтруя тележки, коляски, тени и т.д., и имеет точность свыше 95%. Следует отметить, что модуль VCAcount входит в расширенные комплекты VCAadvanced и VCApro.

Простота и удобство размещения камеры на объекте обеспечивается поддержкой множества вариантов монтажа. В стандартной комплектации камера видеонаблюдения устанавливается накладным способом на потолок, однако при помощи опционального крепежа WMB-3400, CMA-U100 и PMA-U100 ее можно разместить на стене, углу или столбе. Для защиты проводов связи и питания в ассортименте аксессуаров имеется специальная распределительная коробка JBK-U100. Важно отметить, что электропитание эта сетевая камера видеонаблюдения может получать как напрямую от источника 12 V DC, так и по кабелю Ethernet по технологии PoE. Для управления камерой IPN3402HD и другими устройствами видеонаблюдения марки GANZ рекомендуется использовать фирменное ПО Cortrol либо ONVIF-совместимое ПО других производителей.

Новые «умные» камеры видеонаблюдения IPN3402HD марки GANZ уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 570 USD, включая НДС. Для получения дополнительной информации об этих новинках и другой сетевой продукции компании марки GANZ обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 700-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы» – официального российского поставщика оборудования и ПО компании CBC Group.