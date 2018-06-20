Новая 2 Мп купольная мультиформатная камера от Smartec с ИК-подсветкой и 2,8-12 мм ...
Новая 2 Мп купольная мультиформатная камера от Smartec с ИК-подсветкой и 2,8-12 мм объективом
Новости участников портала \\ 09.10.2018 12:36 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Экономию средств и временных ресурсов эти мультиформатные камеры Smartec обеспечат при модернизации существующей аналоговой видеосистемы.
Компания «АРМО-Системы» представила купольную 2 Мп камеру STC-HDX3525 Ultimate марки Smartec, способную транслировать видео по коаксиальному кабелю в форматах HD-SDI, EX-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI или 960H. Новая мультиформатная камера использует 1/2,8” КМОП-сенсор Sony Starvis IMX290, а также вариофокальный объектив с фокусными расстояниями 2,8-12 мм и снабжена ИК-прожектором с подсветкой на 15 м для видеосъемки в полной темноте. При работе в условиях слабого или контрастного освещения мультиформатная модель активирует функции 2D/3D DNR и WDR 120 дБ, а для ее питания достаточно 5 Вт.
Экономию средств и временных ресурсов эти мультиформатные камеры Smartec обеспечат при модернизации существующей аналоговой видеосистемы. STC-HDX3525 передают видео по коаксиальному кабелю и поддерживают 5 форматов трансляции изображения с HD разрешением, а также аналоговый формат 960H. При этом мультиформатные камеры снабжены высокочувствительным сенсором, 4,3-кратным моторизированным вариообъективом и ИК-прожектором. Следует отметить, что STC-HDX3525 имеют купольный корпус, небольшие габариты и рассчитаны для работы в помещениях с температурой до -10°С.
1/2,8-дюймовый 2-мегапиксельный сенсор камеры Starvis IMX290 производства Sony захватывает формирует максимально реалистичное изображение при освещенностях до 0,005 лк. Кроме того, мультиформатные камеры STC-HDX3525 транслируют информативное видео и в полной темноте, поскольку снабжены прожектором инфракрасного света из 30 ИК-светодиодов, обеспечивающим подсветку зоны обзора на расстояниях до 15 метров. Переключение мультиформатной модели между режимами «день»/«ночь» осуществляется автоматически по сигналу от фотодатчика, а для предотвращения смены режимов при кратковременном перепаде освещенности (напр., ночью при попадании в окно света от фар автомобиля) можно установить время задержки переключения.
Поддержка 6 форматов позволяет камере передавать цифровой (HD-SDI, EX-SDI) либо аналоговый (AHD, HD-TVI, HD-CVI и 960H) сигнал высокого качества по коаксиальному кабелю. При этом цифровые и аналоговые потоки выводятся через разные BNC-выходы и могут записываться на видеорегистратор, оснащенный BNC-интерфейсом. Необходимо отметить, что максимальное расстояние, на которое мультиформатная камера способна транслировать по кабелю RG6/U видеосигнал в EX-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI, составляет 500 м, а для стандарта HD-SDI – 120 метров без промежуточного усиления и потери качества.
Точная удаленная настройка фокусного расстояния объектива и самой камеры может осуществляться по протоколу UTC. Модель STC-HDX3525 Ultimate обеспечивает как узконаправленную, так и широкоугольную съемку в диапазоне фокусных расстояний от 2,8 до 12 мм. Наряду с оптическим 4,3-кратным зумом, мультиформатные камеры предусматривают цифровое 10-кратное зуммирование и суммарно позволяют «увеличивать» объекты до 43 раз. Кроме того, они используют систему АРД для автоматической корректировки размера диафрагмы в зависимости от текущего уровня освещенности на объекте и попадания необходимого количества света на сенсор.
Новая высокочувствительная мультиформатная камера видеонаблюдения Smartec STC-HDX3525 доступна для приобретения в компании «АРМО-Системы», которая является официальным поставщиком продукции Smartec в России. Дополнительную информацию об STC-HDX3525 и других устройствах марки Smartec для систем охранного видеонаблюдения можно получить по электронному адресу armosystems@armo.ru и по телефону 8 (800) 787-33-43 в отделе продаж «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».
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