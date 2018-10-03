Новая 2-мегапиксельная IP-камера с IP67 и технологией WDR 140 дБ производства Smartec

Новая 2-мегапиксельная IP-камера с IP67 и технологией WDR 140 дБ производства Smartec

Новая 2-мегапиксельная IP-камера с IP67 и технологией WDR 140 дБ производства Smartec

Новости участников портала \\ 30.01.2019 13:58 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Камера способна работать при повышенной влажности, в жару до +60 °С и холод до -40 °С, поэтому оптимально подходит для видеоконтроля территорий средней полосы России.

В семействе продуктов Smartec Estima появилась уличная цилиндрическая IP-камера STC-IPM3607 с разрешением 2 Мп, которая работоспособна при температурах от -40 до +60 °С. Она защищена от попадания пыли/влаги по IP67, снабжена ИК-прожектором Smart IR II с подсветкой до 30 м, а также аппаратной функцией WDR до 140 дБ. Для формирования высококачественных изображений STC-IPM3607 использует 1/2,8" КМОП-сенсор Sony Starvis™ IMX307, процессор Hi3516D и оптику 2,8 мм. При этом 2 Мп изображение данная IP-камера с IP67 может передавать при 30 к/с в форматах H.265, Н.264 или M-JPEG, поддерживая двух- и трехпотоковую трансляцию с индивидуальной настройкой параметров. Следует отметить, что STC-IPM3607 может вести запись видео также на карты памяти и запитывается по технологии PoE, причем ее максимальное энергопотребление не превышает 5 Вт.

Камера способна работать при повышенной влажности, в жару до +60 °С и холод до -40 °С, поэтому оптимально подходит для видеоконтроля территорий средней полосы России. Ее кожух защищает электронику от проникновения пыли и влаги по классу IP67, поэтому, в отличие от оборудования с защитой по IP66, данная IP67 камера работоспособна даже при кратковременном погружении в воду. Такое исполнение позволяет монтировать новинку вблизи водоемов, уличных бассейнов, а также в непосредственной близости к местам стока дождевой воды. Кроме того, камера будет лучшим выбором для видеоконтроля в автомойках. Немаловажно, что STC-IPM3607 запитывается через обычный PoE-коммутатор, потребляя при всех работающих элементах не более 5 Вт.

 

Информативное видео STC-IPM3607 транслирует круглосуточно и непрерывно. Для этого в корпусе с IP67 размещен ИК-прожектор, который состоит из двух ИК-светодиодов с максимальной «дальнобойностью» 30 м. Немаловажно, что светодиоды имеют регулируемую мощность излучения, а их работу контролирует система Smart IR II, оценивающая расстояние от камеры до объекта видеосъемки и обеспечивающая равномерную подсветку зоны обзора. Благодаря этому новая IP67 камера не допускает «засветки» лиц, номерных знаков и других деталей объектов при их приближении к камере.

 

Высокочувствительный 1/2,8” сенсор нового поколения Sony Starvis™ IMX307 позволяет камере создавать информативное изображение при освещенностях до 0,002 лк с повышенной точностью передачи цветов. Формируемое Full HD-изображение (1920х1080) эта IP-камера с IP67 может транслировать в реальном времени несколькими потоками, позволяя назначить им различные параметры и направить их для решения различных задач (на просмотр, в архив и т.д.). При этом они оказывают минимальную нагрузку на сеть, поскольку могут транслироваться не только в традиционных H.264 и M-JPEG форматах, но и в прогрессивном – H.265. Применяя различные видеокодеки, IP-камеру также легко «адаптировать» к полосе пропускания текущей сети, причем для каждого потока может быть использован свой формат сжатия.

 

В условиях фоновой/встречной засветки STC-IPM3607 обеспечивает стабильно высокое качество видео за счет функции широкого динамического диапазона WDR до 140 дБ. Она позволяет камере создавать четкое изображение контрастно освещенных сцен и выгодно отличает новинку среди аналогов данной ценовой категории с WDR 120 дБ.  Так, эта наружная IP67 камера будет эффективна при одновременном попадании в кадр открытых участков под солнцем и скрытых тенью. Следует отметить, что функция WDR реализована на аппаратном уровне: КМОП-сенсор камеры формирует по 2 кадра с удвоенной скоростью для получения результирующего потока в реальном времени.

 

Удобство монтажа IP-камеры обеспечивает штатный кронштейн с шарнирным креплением и сквозной прокладкой кабеля. С его помощью камеру можно устанавливать как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность (стену/потолок), выбрав требуемое направление обзора, при этом он защищает кабель от перерезания. В число дополнительных аксессуаров входит монтажная база STB-C62, которая позволяет полностью скрыть провода и обеспечивает более быстрое и удобное подключение. Следует отметить, что за счет компактных габаритов (6,4х16 см вместе с кронштейном и IP67-кожухом) камеру можно вписать в небольшое пространство. Для упрощения пусконаладки и управления в распределенной сети новая IP-камера с IP67 поддерживает протокол SNMP, а также программное обеспечение SmartStation и ПО других производителей, соответствующее ONVIF.

 

Новая цилиндрическая IP-камера с IP67 торговой марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 205 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию о модели STC-IPM3607, а также другой продукции Smartec можно по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 700-33-43 в отделе продаж «АРМО-Системы», являющейся официальным российским поставщиком оборудования и ПО марки Smartec.

 

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