Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности

Именно это выступление дало старт обсуждению вопросов ответственности за последствия пожара и путей обеспечения объекта надежными системами противопожарной защитой. Особая ценность материалов представленных в докладе – подробный обзор нормативной базы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию полную видео версию доклада Александра Зайцева "Ответственность должностных лиц за состояние противопожарной защиты. Отправная точка Федеральный закон 123-ФЗ. Необходимость принятия новой редакции СП5.13130. Состав системы противопожарной защиты и основные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность объектов". Ознакомьтесь с материалами конференции, в которые уже включены видеозаписи "Круглого стола", тезисы и контакты основных спикеров. Репортаж о конференции освежит в памяти основные доклады. Организаторами конференции выступили журнал "Алгоритм безопасности" и портал Avtoritet.net. Генеральный спонсор мероприятия - ООО "Инновационные технологии". Спонсором конференции стала компании "Луис+". Если Вас заинтересовал доклад, зарегистрируйтесь на портале www.avtoritet.net в качестве пользователя. В вашем распоряжении "Обучающий курс" от А. Зайцева, новости об изменениях нормативной базы, календарь мероприятий, архив статей и многое другое.

Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.