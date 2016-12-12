Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:19 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.
Именно это выступление дало старт обсуждению вопросов ответственности за последствия пожара и путей обеспечения объекта надежными системами противопожарной защитой. Особая ценность материалов представленных в докладе – подробный обзор нормативной базы.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию полную видео версию доклада Александра Зайцева "Ответственность должностных лиц за состояние противопожарной защиты. Отправная точка Федеральный закон 123-ФЗ. Необходимость принятия новой редакции СП5.13130. Состав системы противопожарной защиты и основные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность объектов".
Ознакомьтесь с материалами конференции, в которые уже включены видеозаписи "Круглого стола", тезисы и контакты основных спикеров. Репортаж о конференции освежит в памяти основные доклады.
Организаторами конференции выступили журнал "Алгоритм безопасности" и портал Avtoritet.net. Генеральный спонсор мероприятия - ООО "Инновационные технологии". Спонсором конференции стала компании "Луис+".
Если Вас заинтересовал доклад, зарегистрируйтесь на портале www.avtoritet.net в качестве пользователя.
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Новости участников портала
Склад «Амиком» пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:08 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Управляемые и неуправляемые коммутаторы с PoE-портами и возможностью подключения от 4 до 24 устройств пополнили ассортимент «Амиком».
Только надежный кабель
Новости участников портала \\ 14.12.2016 13:24 \\ ЭЛЕКТРОТЕХКОМ \\ Москва
Вся линейка комбинированого видео кабеля сертифицирована
Beward и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп камеру для экстремальных морозов B2710RZK
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая цилиндрическая камера Beward B2710RZK адаптирована под видеонаблюдение в экстремальных условиях – при температурах до-60 градусов. Новинка поддерживает режим «холодный пуск» и оснащена двухступенчатой системой обогрева. Камера B2710RZK имеет моторизованный объектив с АРД и ИК прожектор на 120 метров, хотя ее можно приобрести в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене.
AXIS включила в ассортимент мини купольные камеры с HDTV 720p и ИК-подсветкой до 15 м
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие углы обзора по горизонтали (80°) и по вертикали (45°) создает короткофокусный 2,8 мм объектив камеры для охвата достаточно больших территорий.
Новые HD-AHD видеокамеры SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.12.2016 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SpezVision SVA-812 и SVA211U.
Линейка FISH EYE IP-камер IDIS пополнилась новинкой с разрешением 5 Мп
Новости участников портала \\ 13.12.2016 13:58 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
IDIS FISHEYE DC-Y1514 с разрешением 5 Мп и цифровым масштабированием теперь можно приобрести в «Амиком». Панорамная камера – отличное выгодное решение для всестороннего наблюдения на крупном объекте, которое позволяет сократить общее количество камер благодаря широкому охвату зоны наблюдения в кадре
Falcon Eye и компания «Видеоглаз» анонсируют блок сопряжения с подъездными домофонами БСКД-М4
Новости участников портала \\ 13.12.2016 13:09 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Блок сопряжения FalconEye БСКД-М4 совместим практически с любыми квартирными видеодомофонами 4х проводного типа – такими, как Commax и Kocom, которые легко интегрируются с координатными подъездными системами типа Vizit. Для организации внутреннего видеонаблюдения к блоку сопряжения БСКД-М4 (который уже есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз») можно подключить одну подъездную камеру.
Новый пассивный передатчик HD-видео по витой паре в ТД «Лидер-СБ».
Новости участников портала \\ 13.12.2016 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового пассивного передатчика HD-видео по витой паре с грозозащитой Инфотех AVT-TRX112HD.
Новая 4 МР IP камера с ИК подсветкой на 20 м и кодеком H.265 от Samsung
Новости участников портала \\ 12.12.2016 13:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Встроенный ИК прожектор с дальностью подсветки до 20 метров позволяет устанавливать новые IP камеры Samsung для круглосуточного охранного видеоконтроля в помещениях большой площади.
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – готовый комплект видеонаблюдения «Уличный AHD 720P mini»
Новости участников портала \\ 12.12.2016 11:23 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Поступление в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене комплекта AHD видеонаблюдения IPTRONIC Уличный AHD 720P mini – удачная возможность своими руками организовать мониторинг на дачном участке, в гараже и т.п. В комплект входят четыре компактные 1 Мп камеры с ИК подсветкой, видеорегистратор, блок питания и крепежные элементы. Мониторинг ведется в реальном времени, видео-данные можно хранить в регистраторе или на бесплатном облаке.
Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
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AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
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