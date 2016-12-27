Новости участников портала \\ 20.01.2017 16:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Тверская компания СтройТелеком в рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» предлагает по минимальным ценам оборудование видеонаблюдения, СКУД и пр. В обширном дилерском каталоге СтройТелекома представлено более 30 000 позиций от более 400 торговых марок.

После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» компания «СтройТелеком» смогла предложить покупателям по самым лучшим ценам более 30 000 наименований товаров из разделов: видеонаблюдение, системы контроля доступа, охрана периметра, пожарно-охранная сигнализация и т.п. В дилерском каталоге представлено оборудование более 400 зарубежных и российских торговых марок, то есть – все лучшее из имеющегося на нашем рынке.

Для удобства работы и выбора оборудования СтройТелеком получил в свое распоряжение созданный в рамках франшизы сайт – с удобным подбором товаров по параметрам, с возможностью рассчитать онлайн стоимость работ или составить коммерческое предложение. История заказов каждого клиента автоматически сохраняется в личном кабинете, то есть работать с сайтом и формировать список покупок – очень удобно.

Если вы затрудняетесь с выбором из-за «чересчур» обширного ассортимента (понятно, что самостоятельно сделать выбор из 30 000 позиций не так-то просто) – сертифицированные по работе с оборудованием сотрудники «СтройТелекома» подскажут оптимальные по цене и функционалу товары. В рамках франшизы все они прошли специальное обучение, так что детально разбираются во всех особенностях любой представленной в дилерском каталоге торговой марки.

Цены в каталоге «СтройТелекома» не завышены, поскольку товары по партнерскому соглашению с «Видеоглазом» поставляются без посреднических накруток, а сам «Видеоглаз» является официальным дилером представленных в дилерском каталоге брендов. Качество любой позиции из каталога – гарантированно высокое, то есть покупатели из Твери и окрестностей имеют возможность купить в «СтройТелекоме» только качественные и «проверенные в деле» товары по минимальным ценам.

Источник: www.videoglaz.ru