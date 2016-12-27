Низкие цены на огромный ассортимент безопасности – от СтройТелеком по франшизе ...
Низкие цены на огромный ассортимент безопасности – от СтройТелеком по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 20.01.2017 16:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Тверская компания СтройТелеком в рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» предлагает по минимальным ценам оборудование видеонаблюдения, СКУД и пр. В обширном дилерском каталоге СтройТелекома представлено более 30 000 позиций от более 400 торговых марок.
После заключения партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» компания «СтройТелеком» смогла предложить покупателям по самым лучшим ценам более 30 000 наименований товаров из разделов: видеонаблюдение, системы контроля доступа, охрана периметра, пожарно-охранная сигнализация и т.п. В дилерском каталоге представлено оборудование более 400 зарубежных и российских торговых марок, то есть – все лучшее из имеющегося на нашем рынке.
Для удобства работы и выбора оборудования СтройТелеком получил в свое распоряжение созданный в рамках франшизы сайт – с удобным подбором товаров по параметрам, с возможностью рассчитать онлайн стоимость работ или составить коммерческое предложение. История заказов каждого клиента автоматически сохраняется в личном кабинете, то есть работать с сайтом и формировать список покупок – очень удобно.
Если вы затрудняетесь с выбором из-за «чересчур» обширного ассортимента (понятно, что самостоятельно сделать выбор из 30 000 позиций не так-то просто) – сертифицированные по работе с оборудованием сотрудники «СтройТелекома» подскажут оптимальные по цене и функционалу товары. В рамках франшизы все они прошли специальное обучение, так что детально разбираются во всех особенностях любой представленной в дилерском каталоге торговой марки.
Цены в каталоге «СтройТелекома» не завышены, поскольку товары по партнерскому соглашению с «Видеоглазом» поставляются без посреднических накруток, а сам «Видеоглаз» является официальным дилером представленных в дилерском каталоге брендов. Качество любой позиции из каталога – гарантированно высокое, то есть покупатели из Твери и окрестностей имеют возможность купить в «СтройТелекоме» только качественные и «проверенные в деле» товары по минимальным ценам.
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC44 (3.6 ММ), RVI-IPC42LS (2.8-12 ММ), RVI-IPC42M4 И RVI-IPC44 (3.0-12 ММ)
Новости участников портала \\ 20.01.2017 14:27 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Все четыре устройства относятся к антивандальным уличным камерам видеонаблюдения. Эти новинки работают также в ночном режиме, улучшая цветопередачу благодаря встроенному фильтру усиления чувствительности сенсора, а также инфракрасной подсветке дальностью до 30 метров.
Новые IP-видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.01.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 19.01.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Jassun JSR-H0415 mini.
Комплект для помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 14:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый готовый комплект для видеонаблюдения внутри помещений IPTRONIC Базовый AHDV 720P mini имеет в составе четыре 1 Мп камеры с ИК подсветкой и варио-объективом 2,8 – 12 мм. Новинка, которую уже можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, очень проста в установке и в работе.
Обновленные версии камер видеонаблюдения RVI-IPC41S V.2 И RVI-IPC43S V.2
Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:58 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
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Новая HD-AHD видеокамера Jassun в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:26 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Jassun JSH-X100IR 3.6/2.8.
Обновленный ПК Интеллект 4.10.2 от ITV – определение пола / возраста и другие новшества
Новости участников портала \\ 17.01.2017 18:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 17.01.2017 13:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва
За небольшим корпусом IP-камеры «скрывается» достаточно мощная для моделей такого класса «начинка».
Новый IP-видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора RVi-IPN16/1L.
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Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Управление такой системой осуществляется с помощью четырех функциональных клавиш монитора, каждая из которых имеет свое назначение, что делает видеодомофон максимально простым в использовании для владельца частного дома.
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