«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной ...
«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.
«АРМО-Системы» представила адресный приемно-контрольный прибор «Дозор-1А» компании «НИТА», поддерживающий до 240 извещателей System Sensor серии Leonardo и адресный шлейф длиной до 1000 м. На базе этого ПКП может быть создана адресная пожарная сигнализация для небольшого, среднего и крупного объекта, поскольку до 585 приборов «Дозор-1А» можно объединить в одну распределенную сеть. «Дозор-1А» оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается информация обо всех устройствах пожарной сигнализации, пославших тревожный сигнал, с указанием их адреса и времени срабатывания. При этом новый ПКП защищен от радиопомех, воздействий электромагнитных полей, скачков напряжения и электростатических разрядов, что исключает его ложные срабатывания.
Новый ПКП «Дозор-1А» емкостью до 255 адресов позволяет создать эффективную пожарную сигнализацию с любой конфигурацией, а также управлять технологическим оборудованием, системами дымоудаления, оповещения о пожаре и пожаротушения всех типов (порошковым, газовым, аэрозольным, пенным и водным) на небольших объектах. Для средних и больших объектов может быть построена территориально распределенная адресная пожарная сигнализация путем объединения ПКП «Дозор-1А» в единую сеть с древовидной структурой. При этом для связи потребуются две линии RS-485 с гальванической развязкой, одна из которых связывает ПКП с ведомыми приборами или пультом наблюдения «НИТА» ПН3232, а вторая – с головным прибором или компьютером. Такая сеть может иметь до четырех уровней и объединять до 585 адресных ПКП «НИТА».
Кольцевой адресный шлейф прибора может иметь длину до 1000 м и предусматривает подключение до 240 адресных устройств System Sensor Leonardo, а также обеспечивает питанием все периферийные устройства, из которых состоит адресная пожарная сигнализация: адресные световые оповещатели, адресные реле, модули управления приводами, клапанами, устройства контроля цепей оповещения и т.д. При этом шлейф контролируется на обрыв, короткое замыкание или утечку тока. Более того, благодаря устойчивости прибора к воздействию электромагнитных полей, радиопомех, скачков напряжения и электростатических разрядов адресная пожарная сигнализация исключает многие ложные срабатывания.
Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах. Все извещатели Leonardo включаются в адресный шлейф прибора через модуль сопряжения МС-2, причем к шлейфу можно подключить до 8 модулей МС-2, каждый из которых объединяет до 30 устройств Leonardo. Немаловажно, что МС-2 не требует дополнительного источника питания и запитывается непосредственно от ПКП по шлейфу адресной пожарной сигнализации, так же, как извещатели и оповещатели.
Серия Leonardo объединяет адресные извещатели 4 типов: дымовые, тепловые, комбинированные и ручные, благодаря чему на базе ПКП «НИТА» и устройств Leonardo может быть создана высоконадежная адресная пожарная сигнализация зданий и помещений различного назначения. Дымовой пожарный извещатель ИП 212-60А «Леонардо-O» обнаруживает возгорания по увеличению оптической плотности среды, а тепловой адресный датчик ИП101-24А-А1R «Leonardo-T» анализирует значения температуры окружающей среды и скорости ее нарастания. Кроме того, в серию входит комбинированный пожарный извещатель ИП 212/101-3А-A1R «Леонардо-ОТ», сочетающий функции двух предыдущих, и адресный ручной ИП 535-18 «ИПР-ЛЕО» многоразового использования со светодиодным индикатором.
Четырехстрочный жидкокристаллический дисплей приемно-контрольного прибора «Дозор-1А» отображает информацию о работе системы адресной пожарной сигнализации, выводя данные о текущем состоянии извещателей и других приборов системы, о тревожных событиях и неисправностях с указанием адреса устройства и времени поступления сигнала, а также позволяет просматривать историю событий, хранящихся в его базе емкостью на 4000 записей. Помимо этого, для удобства каждого оператора адресная пожарная сигнализация позволяет настраивать дисплей индивидуально: с возможностью выбора шрифта и контрастности.
Новые ПКП «Дозор-1А» для системы адресной пожарной сигнализации уже появились в продаже и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». За дополнительной информацией об этих и других устройствах «НИТА» и System обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 отдела продаж компании «АРМО-Системы» — официального поставщика оборудования компании «НИТА» в России.
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