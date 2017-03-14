Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219

Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219

Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219

Новости участников портала \\ 16.03.2017 15:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

На стендах Видеоглаза никогда не бывает скучно, и вы легко сможете в этом убедиться на выставке по безопасности MIPS 2017. Только с 21 по 24 марта вас ждут как абсолютные новинки, так и наипопулярнейшее оборудование IPTRONIC, а также - тематические конкурсы с награждением победителей, вкусняшки-шоколадки и мега-хит – аттракцион виртуальной реальности! Лидеров виртуальных погружений ждут вполне реальные призы.

Видеоглаз и IPTRONIC на MIPS 2017 покажут и «секретные» новинки, и популярные бюджетные видеокамеры, которые покупатели расхватывают буквально как горячие пирожки. В перерывах между погружениями в виртуальную реальность и другими развлечениями на стенде № В219 вы сможете подробно ознакомиться с такой продукцией IPTRONIC:

 

  • Суперновинка! Недорогая 4 Мп Fisheye камера с круговым обзором 360 градусов – для превосходного мониторинга любого помещения. Функция аппаратного деварпа (разложения видео) обеспечит передачу с камеры на видеорегистратор не только общего вида, но и обработанного изображения.

 

  • Новинки – IP и AHD SpeedDome камеры. Уличное исполнение – до -55 градусов, скорость поворота – до 200 градусов/сек, оптический зум – до 36х.
  • Обновленные мультиформатные камеры и видеорегистраторы. Видеокамеры - 4в1 (AHD/CVI/TVI/CVBS), разрешение 1 и 2 Мп; видеорегистраторы - 5в1, в том числе 16-канальные модели с записью от 16 HD камер разрешением 1080Р (1920х1080).

 

  • Самое популярное! Бюджетные IP камеры – с пятилетней гарантией и с практически полным отсутствием брака (менее 0,5%). Бюджетная линейка IP камер IPTRONIC включает модели с разрешением до 5 Мп, с огромными матрицами до 1/1,8 дюйма, с большими углами обзора и с интеллектуальной обработкой видео (выделение зон интереса ROI, коридорный формат и другие функции). Хотите посмотреть, насколько качественной может быть картинка с бюджетной IP камеры? Ждем вас на стенде!

 

Сотрудники компаний «Видеоглаз» и IPTRONIC подготовили для вас несколько специальных предложений, с которыми можно будет ознакомиться прямо на выставке:

  • Вебинар Академия –регулярно проходящие вебинары, на которых участники обсуждают с производителями тонкости работы с оборудованием, особенности его настройки, и в числе первых узнают о новинках. Записаться можно в любой момент.
  • Мастер-Классы профессионалов безопасности – ежегодные выездные семинары: новейшие технологии, новинки от производителей, демо-стенды, специальные скидки на оборудование и другие бонусы. Бронировать участие рекомендуем заранее)
  • Уникальная франшиза для дилеров и инсталляторов – прямо на стенде можно будет пообщаться с руководителем направления, узнать подробности и условия участия, а также – оставить заявку на франшизу.

  

Не забудьте сохранить код sec17eEZAT для бесплатного участия в выставке.

Новости участников портала

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Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H.

SNMP-модули для удаленного мониторинга ИБП от СКАТ – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

SNMP-модули для удаленного мониторинга ИБП от СКАТ – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

Новости участников портала \\ 16.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

SNMP-модули торговой марки СКАТ предназначены для удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания (SKAT-UPS 3 000 SNMP, SKAT-UPS 10 000 SNMP и другими). Новинки входят в состав некоторых ИБП, также SNMP-модули DL 801 и CX 504 можно приобрести отдельно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Среди возможностей новых модулей – работа в компьютерной сети, корректное выключение серверов и рабочих станций, несколько режимов конфигурации – через Telnet, Web-браузер или NMS.

Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos

Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos

Новости участников портала \\ 16.03.2017 03:23 \\ СИНТО \\ Санкт-Петербург

Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированные VdS (Германия) и FM/UL (США).

Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» - бюджетная мультиформатная 1 Мп камера IPT-QHD720DP(2,8-12)

Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» - бюджетная мультиформатная 1 Мп камера IPT-QHD720DP(2,8-12)

Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Поддерживающая несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS) камера-купол IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8-12) рассчитана на видеонаблюдение в помещении, а приобрести ее можно уже сегодня по низкой цене в компании «Видеоглаз». Эта недорогая 1 Мп модель имеет ИК подсветку на 20 метров и может вести мониторинг до -10 градусов, а благодаря встроенному 2 Мп объективу с переменным фокусом 2,8 – 12 мм можно гибко настраивать угол ее обзора.

Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6.

«ЭЛВИС-НеоТек» запускает партнерскую программу

«ЭЛВИС-НеоТек» запускает партнерскую программу

Новости участников портала \\ 14.03.2017 17:33 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

«ЭЛВИС-НеоТек» объявляет о запуске новой инициативы для стимулирования роста бизнес-партнёров на рынке систем безопасности.

Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru

Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru

Новости участников портала \\ 14.03.2017 16:14 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва

Компания Falcon Eye представляет комплект FE-PLUS, в состав которого входят: вызывная панель AVP-508 (PAL), домофон FE-VELA, кабель для подключения.

Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»

Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»

Новости участников портала \\ 14.03.2017 15:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств.

Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»

Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»

Новости участников портала \\ 14.03.2017 12:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Более 3 000 позиций контроля доступа, видеонаблюдения, охранной-пожарной сигнализации и других средств безопасности – по доступным ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе предлагает компания «ВьюГард». Все эти бонусы предоставляются в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ними подробнее можно на новом сайте «ВьюГарда».

Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Satvision SVR-8115P и SVR-6110N.

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"КСБ" приглашает на выставку MIPS/Securika Moscow

ГК "КСБ" \\ 16.03.2017 18:32

Вокорд: новое комплексное решение для контроля и управления доступом на базе системы распознавания лиц VOCORD FaceControl

Вокорд \\ 16.03.2017 16:23

Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219

ВИДЕОГЛАЗ \\ 16.03.2017 15:48

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ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров

ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров

Выставки \\ 16.03.2017

В программе IX Сибирского форума СИИС – 2017 представлена секция «ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров». Организатором секции выступает Учреждение Западно-Сибирское Метеоагентство, ФГБУ СибНИГМИ.

ТБ Форум 2018: до конца марта – эксклюзивные условия на прямой доступ к селективной аудитории и уникальной деловой программе

Выставки \\ 16.03.2017

С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".

Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.

Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.

Выставки \\ 16.03.2017

С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.

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Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.

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Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

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AHD видеонаблюдение

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