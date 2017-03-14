Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219

Новости участников портала \\ 16.03.2017 15:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

На стендах Видеоглаза никогда не бывает скучно, и вы легко сможете в этом убедиться на выставке по безопасности MIPS 2017. Только с 21 по 24 марта вас ждут как абсолютные новинки, так и наипопулярнейшее оборудование IPTRONIC, а также - тематические конкурсы с награждением победителей, вкусняшки-шоколадки и мега-хит – аттракцион виртуальной реальности! Лидеров виртуальных погружений ждут вполне реальные призы.

Видеоглаз и IPTRONIC на MIPS 2017 покажут и «секретные» новинки, и популярные бюджетные видеокамеры, которые покупатели расхватывают буквально как горячие пирожки. В перерывах между погружениями в виртуальную реальность и другими развлечениями на стенде № В219 вы сможете подробно ознакомиться с такой продукцией IPTRONIC:

Суперновинка! Недорогая 4 Мп Fisheye камера с круговым обзором 360 градусов – для превосходного мониторинга любого помещения. Функция аппаратного деварпа (разложения видео) обеспечит передачу с камеры на видеорегистратор не только общего вида, но и обработанного изображения.

Новинки – IP и AHD SpeedDome камеры. Уличное исполнение – до -55 градусов, скорость поворота – до 200 градусов/сек, оптический зум – до 36х.

Уличное исполнение – до -55 градусов, скорость поворота – до 200 градусов/сек, оптический зум – до 36х. Обновленные мультиформатные камеры и видеорегистраторы. Видеокамеры - 4в1 (AHD/CVI/TVI/CVBS), разрешение 1 и 2 Мп; видеорегистраторы - 5в1, в том числе 16-канальные модели с записью от 16 HD камер разрешением 1080Р (1920х1080).

Самое популярное! Бюджетные IP камеры – с пятилетней гарантией и с практически полным отсутствием брака (менее 0,5%). Бюджетная линейка IP камер IPTRONIC включает модели с разрешением до 5 Мп, с огромными матрицами до 1/1,8 дюйма, с большими углами обзора и с интеллектуальной обработкой видео (выделение зон интереса ROI, коридорный формат и другие функции). Хотите посмотреть, насколько качественной может быть картинка с бюджетной IP камеры? Ждем вас на стенде!

Сотрудники компаний «Видеоглаз» и IPTRONIC подготовили для вас несколько специальных предложений, с которыми можно будет ознакомиться прямо на выставке:

Вебинар Академия –регулярно проходящие вебинары, на которых участники обсуждают с производителями тонкости работы с оборудованием, особенности его настройки, и в числе первых узнают о новинках. Записаться можно в любой момент.

–регулярно проходящие вебинары, на которых участники обсуждают с производителями тонкости работы с оборудованием, особенности его настройки, и в числе первых узнают о новинках. Записаться можно в любой момент. Мастер-Классы профессионалов безопасности – ежегодные выездные семинары: новейшие технологии, новинки от производителей, демо-стенды, специальные скидки на оборудование и другие бонусы. Бронировать участие рекомендуем заранее)

– ежегодные выездные семинары: новейшие технологии, новинки от производителей, демо-стенды, специальные скидки на оборудование и другие бонусы. Бронировать участие рекомендуем заранее) Уникальная франшиза для дилеров и инсталляторов – прямо на стенде можно будет пообщаться с руководителем направления, узнать подробности и условия участия, а также – оставить заявку на франшизу.

Не забудьте сохранить код sec17eEZAT для бесплатного участия в выставке.