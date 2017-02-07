Научные разработки для Росгвардии

Новости участников портала \\ 13.02.2017 19:06 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Руководители ГУВО ФС ВНГ России и ФКУ НИЦ «Охраны» ФС ВНГ Росгвардии подробно ознакомились со стендом компании «Элеста», продемонстрировавшей комплексный подход к решению вопросов безопасности.

Автоматизация службы, личная безопасность, безопасность на объекте - три основных направления по которым компания «Элеста» представила свои новые разработки в рамках первого заседания научно-технического совета Росгвардии РФ.



Впервые компания представила:

Видеорегистратор «ПАВР ЮПИТЕР» предназначенный для аудио-видео фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности. Передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и в центр обработки данных (ЦОД).

предназначенный для аудио-видео фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности. Передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и в центр обработки данных (ЦОД). Охранные браслеты «Умка» предназначенные для обеспечения адресной безопасности ребёнка путём мониторинга координат (ГЛОНАСС) и передачи данных на мобильное устройство родителей и(или) на пульт централизованной охраны.

предназначенные для обеспечения адресной безопасности ребёнка путём мониторинга координат (ГЛОНАСС) и передачи данных на мобильное устройство родителей и(или) на пульт централизованной охраны. Новинки охранных приборов «Юпитер» - охранные извещатели «Юпитер-5210/5211», блоки питания «Юпитер 9131/9132», контрольные панели с ЖК экраном «Юпитре-2444», многофункциональные и компактные контрольные панели «Юпитер 2427»

Как сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов: «Мы стремимся оснащать Росгвардию лучшими образцами вооружения и специальной техники. Самое главное, что в этих разработках мы опираемся на отечественного производителя».



Охранные системы «Юпитер» российской компании «Элеста» уже более 20 лет обеспечивают безопасность на сотнях тысяч объектах различного назначения по всей России. Накопленный опыт и современное производство позволяют компании создавать новые востребованные разработки в системах безопасности.