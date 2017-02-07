Научные разработки для Росгвардии
Научные разработки для Росгвардии
Новости участников портала \\ 13.02.2017 19:06 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Руководители ГУВО ФС ВНГ России и ФКУ НИЦ «Охраны» ФС ВНГ Росгвардии подробно ознакомились со стендом компании «Элеста», продемонстрировавшей комплексный подход к решению вопросов безопасности.
Автоматизация службы, личная безопасность, безопасность на объекте - три основных направления по которым компания «Элеста» представила свои новые разработки в рамках первого заседания научно-технического совета Росгвардии РФ.
Впервые компания представила:
- Видеорегистратор «ПАВР ЮПИТЕР» предназначенный для аудио-видео фиксации обстановки при несении службы с автоматической привязкой к местности. Передачи и архивации полученных данных на базу «ПАВР Юпитер» и в центр обработки данных (ЦОД).
- Охранные браслеты «Умка» предназначенные для обеспечения адресной безопасности ребёнка путём мониторинга координат (ГЛОНАСС) и передачи данных на мобильное устройство родителей и(или) на пульт централизованной охраны.
- Новинки охранных приборов «Юпитер» - охранные извещатели «Юпитер-5210/5211», блоки питания «Юпитер 9131/9132», контрольные панели с ЖК экраном «Юпитре-2444», многофункциональные и компактные контрольные панели «Юпитер 2427»
Как сказал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов: «Мы стремимся оснащать Росгвардию лучшими образцами вооружения и специальной техники. Самое главное, что в этих разработках мы опираемся на отечественного производителя».
Охранные системы «Юпитер» российской компании «Элеста» уже более 20 лет обеспечивают безопасность на сотнях тысяч объектах различного назначения по всей России. Накопленный опыт и современное производство позволяют компании создавать новые востребованные разработки в системах безопасности.
Новости участников портала
Новый типовой проект АУПС И СОУЭ многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями от ЮНИТЕСТ
Новости участников портала \\ 13.02.2017 16:15 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания «ЮНИТЕСТ», отечественный разработчик охранно-пожарного оборудования, представляет новое проектное решение для системы ЮНИТРОНИК 496М.
Новое предложение Safran — биометрическая идентификация с высокоточными алгоритмами распознавания отпечатков пальцев
Новости участников портала \\ 13.02.2017 13:22 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокая скорость распознавания отпечатков пальцев, составляющая менее 1 секунды, позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большим человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п.
Новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – поворотные 2 Мп камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новости участников портала \\ 13.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые Full HD скоростные поворотные камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 предназначены для профессионального уличного видеонаблюдения, хотя их можно приобрести по сравнительно низкой цене в компании «Видеоглаз». Новинки способны вести съемку с частотой 50 кадров/сек, они поддерживают кодек H.265, оснащены смарт ИК прожекторами на 150 метров, а их объективы с трансфокаторами имеют оптическое увеличение 30х и 25х (в зависимости от модели).
Новая IP-видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.02.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры IPEYE-B1.3-SR-2.8-12-03.
«Амиком» представил новую 5Мп IP-камеру IDIS с поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 10.02.2017 15:40 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Сетевая видеокамера DC-T3533HRX от IDIS ведет запись в разрешении 5Мп и транслирует ее со скоростью 30 к/с. Важная особенность новинки – кодирование видео с помощью кодека H.265, который значительно снижает нагрузку на архив.
Лучшие цены на видеонаблюдение – от «Трансстрой» из СПб по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:50 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый корпоративный сайт с каталогом товаров и с самым современным функционалом, пожизненная гарантия на оборудование в сервисе, цены без накруток и партнерские гарантии – таков краткий перечень преимуществ санкт-петербургской компании «Трансстрой» по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». В ассортименте «Трансстроя» - несколько тысяч проверенных позиций по разделам видеонаблюдение, ОПС, СКУД, охрана периметра и т.п.
Акция на видеорегистратор Optimus AHDR-2016 и кабель Optimus КВК-П 2*0.5 (outdoor) 200 м
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:43 \\ Секьюрити Эксперт \\ Пермь
Акции действуют до 28 февраля 2017г.
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной HD-AHD видеокамеры CTV-HDB0550AG ME.
Первый номер журнала “Алгоритм безопасности” готовится к выходу
Новости участников портала \\ 09.02.2017 13:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В выпуске будут рассмотрены новые требования к оборудованию и ПО систем передачи информации на ПЦО. Правовые проблемы противопожарной защиты. Продолжим тему о раннем обнаружении пожара. Традиционно поднимем вопросы видеонаблюдения, обсудим тему облачных сервисов.
Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:50 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новые скоростные поворотные купольные IP-видеокамеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 одинаковы внешне и имеют схожие характеристики.
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Новый типовой проект АУПС И СОУЭ многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями от ЮНИТЕСТ
ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 13.02.2017 16:15
Новое предложение Safran — биометрическая идентификация с высокоточными алгоритмами распознавания отпечатков пальцев
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