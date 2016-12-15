На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы Smartec с поддержкой ...

Новости участников портала \\ 09.01.2017 14:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Видеозапись с 5 МР разрешением видеорегистратор осуществляет по каждому задействованному каналу, поэтому может работать совместно с мегапиксельными IP-камерами различных производителей.

В продуктовую линейку видеозаписывающего оборудования торговой марки Smartec вошел сетевой видеорегистратор STNR-0460 с 4-мя видео-/аудио- каналами для прямого подключения к ним 2-5 МР IP-камер с возможностью применения к камерам общих команд и настроек. Этот компактный видеорегистратор Smartec оптимально подходит для работы в системах видеонаблюдения на таких объектах, как частные дома, небольшие кафе, минимаркеты и топливозаправочные станции, и может управляться с помощью бесплатного ПО Titanium 2.0, входящего в комплект поставки. Кроме того, STNR-0460 имеет встроенный PoE-коммутатор для подачи питания на IP-камеры, позволяет установить внутри корпуса HDD требуемой емкости и поддерживает функцию WARP для интеграции с другими NVR в единый комплекс.

Видеозапись с 5 МР разрешением видеорегистратор осуществляет по каждому задействованному каналу, поэтому может работать совместно с мегапиксельными IP-камерами различных производителей. При этом общая скорость записи в новых устройствах составляет 120 к/с, что соответствует 30 к/с на канал. Встроенный интерфейс HDMI/VGA позволяет подключать видеорегистратор Smartec к мониторам с разрешением экрана 1920x1080 пикс., 1280x1024 пикс., 1280x720 пикс. или 1024x768 пикс. для просмотра «живого» и/или архивного видео. Для быстрого нахождения в архиве искомых видеофрагментов от IP-камер Smartec и других брендов STNR-0460 имеет функцию интеллектуального SMART-поиска с программным детектором активности.

Гигабитный порт STNR-0460 обеспечивает его скоростное соединение с Ethernet-сетью, а через четыре 100-мегабитных разъема видеорегистратор позволяет напрямую подключать IP-камеры и подавать на них питание 42 Вт (РоЕ IEEE802.3af) от встроенного PoE-коммутатора. Записанное видео новый видеорегистратор Smartec может хранить в локальном архиве, базирующимся на встраиваемом жестком диске типа SATA требуемой емкости, или на внешних хранилищах с iSCSI и e-SATA интерфейсами. Кроме того, Smartec STNR-0460 способен транслировать видеопотоки по сети удаленным пользователям и записывать их на USB-накопители в форматах AVI, H4V или MP4, а для выполнения охранных функций имеет 4 входа и 1 выход тревоги.

Важным преимуществом STNR-0460 является то, что этот 4-канальный видеорегистратор способен осуществлять одновременную видеозапись двух потоков от каждой подключенной к нему IP-камеры. При этом один поток, который можно использовать для детального просмотра при разборе нештатных ситуаций, видеорегистратор Smartec записывает с высоким разрешением, а другой — с меньшим разрешением для его передачи удаленным пользователям. Такое решение Smartec повышает производительность работы с видеоархивом и позволяет одновременно просматривать видеозаписи по всем каналам без риска перегрузки системы.

Управляющее ПО Titanium 2.0, входящее в комплект STNR-0460, предоставляет возможность администрировать видеорегистраторы Smartec и других производителей с общим числом каналов до 128, а также обеспечивает одновременное отображение текущего видео, поиск и воспроизведение архивных файлов. Для эффективного управления системой видеонаблюдения, в которой используется этот видеорегистратор Smartec, Titanium имеет гибко настраиваемый пользовательский интерфейс, поддерживающий переход к архиву по одному клику, различные варианты поиска в нем фрагментов видео и управление «живыми» потоками. Стоит отметить, что для доступа к видеоканалам регистратора с мобильных устройств можно скачать клиентское приложение Tive 2.0, работающее на платформах iOS и Android.

Поддержка технологии WARP позволяет быстро и просто интегрировать сетевые видеорегистраторы STNR-0460 в единый комплекс с другими NVR, использующими эту же технологию, например, 8- и 16-канальными моделями серии Delta, и получить удаленный доступ для просмотра «живого»/архивного видео и конфигурирования рабочих параметров устройств через интерфейсы друг друга. Чтобы в такой системе видеонаблюдения видеорегистратор Smartec стал совместим с другими устройствами видеозаписи, необходимо назначить управляющий NVR, который будет выступать в роли терминала для других удаленных NVR Smartec с технологией WARP. Важно отметить, что для этого не требуется использовать специализированное ПО или приобретать дополнительное дорогостоящее оборудование.

Новые 4-канальные видеорегистраторы Smartec STNR-0460 с технологией WARP скоро поступят на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие сетевые видеорегистраторы торговой марки Smartec обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по многоканальному телефону (495) 787-3342 отдела продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика оборудования Smartec, либо в региональные офисы «АРМО».