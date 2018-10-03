На рынок поступили компактные черно-белые камеры компании Watec с передачей по сети ...

Новости участников портала \\ 11.03.2019 16:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Возможность выбора оптики, соответствующей по характеристикам световым условиям, обеспечивает корректную работы камеры WAT-933 на любом объекте.

Ассортимент специализированных устройств для охранного видеонаблюдения японской компании Watec Co. пополнили сверхчувствительные IP камеры видеонаблюдения WAT-933, которые формируют детализированное черно-белое изображение при освещенности вплоть до 0,0001 лк. При этом данные черно-белые камеры поддерживают разрешение Full HD, фреймрейт до 30 к/с и технологии улучшения видеосигнала, включая WDR, 3DNR, BLC, HSBLC и «Антитуман». Конструктивно WAT-933 выделяются компактными габаритами корпуса, благодаря чему их можно незаметно встраивать в интерьер, а их высокая чувствительность позволяет отказаться от ИК-подсветки, которая обнаруживается приборами ночного видения.

WAT-933 формируют изображение HD качества, и в зависимости от выбранных параметров потоков и пропускной способности сети способны транслировать черно-белое видео с разрешением до 1920х1080 пикс. при 30 к/с. При этом кодировать видео черно-белые камеры могут в двух форматах на выбор H.264 или MJPEG. Чтобы исключить потери видео при различных сбоях в системе, новые камеры Watec могут записывать видео на локальную карту памяти, для установки которой имеют в своем компактном корпусе слот формата microSD. Кроме того, WAT-933 можно опционально снабдить внешним микрофоном, и получать связанный с черно-белым видео звук, что позволить улучшить ситуационный контроль.

Сверхвысокая чувствительность камеры WAT-933 достигает 0,0001 лк за счет использования 1/2,8-дюймового КМОП-сенсора с технологией подсветки BSI (Back Side Illuminated) — подсветка сенсора с обратной стороны. Благодаря этому удается добиться расширения динамического диапазона и существенного снижения зашумленности видеосигнала, так что даже при экстремально низком уровне освещенности черно-белые камеры передают информативное изображение. Кроме того, с помощью этих камер можно вести видеомониторинг в темное время суток без дополнительной подсветки в инфракрасном диапазоне, и они не будут обнаружены приборами инфракрасного видения.

Возможность выбора оптики, соответствующей по характеристикам световым условиям, обеспечивает корректную работы камеры WAT-933 на любом объекте. Так, например, устанавливая черно-белые камеры в местах с частыми и резкими перепадами уровня освещенности, оптимальным выбором для них будет объектив с быстродействующей диафрагмой DC-Iris типа, автоматически контролирующей световой поток, попадающий на сенсор. При этом для компенсации яркой засветки черно-белые модели применяют функции BLC и HSBLC, для оптимизации яркостного баланса — прогрессивный WDR, а для шумоподавления — цифровой фильтр 3DNR.

Миниатюрные размеры (3,4х3,4х5 см) и вес (80 г) камеры значительно увеличивают число вариантов ее установки на объекте, а широкий ассортимент креплений облегчает ее монтаж. В штатной комплектации эти черно-белые камеры рассчитаны на работу внутри помещений, а при установке в термокожухи они способны работать в уличных условиях при любой погоде и вести высококачественную черно-белую видеосъемку и при очень неблагоприятных условиях. Для этого камерами поддерживается функция «Антитуман», возможность регулировки усиления сигнала в диапазоне от 0 до 72 дБ и скорости электронного затвора от 1/30 до 1/30000 секунды.

Настройка рабочих параметров WAT-933 и удаленный доступ к просмотру черно-белого видео возможен через web-браузер, а соответствие камеры стандарту ONVIF Profile S позволяет камере работать под управлением ПО различных марок, в том числе и в мультибрендовых IP-видеосистемах. При необходимости защиты конфиденциальной информации черно-белые камеры имеют функцию маскирования приватных зон. Кроме того, WAT-933 выделяются экономичным энергопотреблением, которое составляет 1,56 Вт при питании от источника постоянного тока, и 1,92 Вт при использовании коммутатора с технологией Power over Ethernet.

Новые миниатюрные черно-белые камеры видеонаблюдения Watec WAT-933 уже поступили на российский рынок, и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Для получения дополнительной информации на новинки и другие черно-белые и цветные камеры марки Watec отправляйте запрос по электронной почте armosystems@armo.ru или обращайтесь по телефону 8 (800) 700-33-43 к менеджерам компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором оборудования Watec Co.