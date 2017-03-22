На рынке появился видеорегистратор с 64 каналами, записью 12 МР видео, битрейтом 400 ...
На рынке появился видеорегистратор с 64 каналами, записью 12 МР видео, битрейтом 400 Мбит/с и гибко наращиваемым архивом
Новости участников портала \\ 27.03.2017 14:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Новые IP-видеорегистраторы PRN-4011P марки Wisenet Samsung представляют собой мощные устройства, рассчитанные на эксплуатацию в системах видеонаблюдения средних и крупных масштабов: в гипермаркетах, аэропортах, на стадионах и промышленных предприятиях. Благодаря тому, что обслуживает каждый такой видеорегистратор до 64 IP-камер любых вендоров с кодеками H.265, H.264 и/или MPEG-4, а также способен выполнять видеозапись с разрешением до 12 мегапикселей на встраиваемые HDD общей емкостью до 96 ТБ и/или на внешние хранилища объемом до 192 ТБ, он обеспечивает гибкое расширение видеосистемы. Кроме того, эта 64-канальная модель снабжена 4-мя гигабитными Ethernet портами, имеет видеовыходы HDMI и VGA, поддерживает аппаратное резервирование и Auto Recovery Backup.
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с. Для приема видео от IP-камер (до 64-х) видеорегистратор использует 4 скоростных интерфейса Gigabit Ethernet, гарантирующих поступление и запись видеосигналов с максимальным качеством, а также имеет 2 модуля SFP для передачи видео по сети на большие расстояния без ретрансляции. Для организации видеоархива видеорегистратор с 64 IP-каналами позволяет разместить внутри корпуса до 12 жестких дисков типа SATA по 8 ТБ каждый, а также подключить массивы RAID-5/6 и/или внешнее хранилище iSCSI емкостью до 192 терабайт. Благодаря этому, видеоархив Samsung PRN-4011P может отвечать требованиям многих видеосистем.
Поддержка трех форматов сжатия — H.265, H.264 и M-JPEG и соответствие ONVIF, делает видеорегистраторы Wisenet Samsung совместимыми с различными IP-камерами видеонаблюдения. Записывая и транслируя видео высокого качества в H.265, этот видеорегистратор 64 обеспечивает наиболее экономное использование не только своего дискового пространства, но и снижает нагрузку на задействованные каналы связи. Наряду с записью видео, Samsung PRN-4011P может принимать звук от камер, закодированный в G.711, G.726, AAC (16/48 кГц), повышая информированность оператора видеосистемы. При этом удаленный доступ к видеорегистратору возможен через стандартные web-браузеры, с мобильных устройств на базе ОС Android/iOS, через интерфейс фирменного ПО SSM и SmartViewer, а также через любое ONVIF-совместимое ПО сторонних разработчиков.
Простой и удобный запуск системы видеонаблюдения на базе PRN-4011P обеспечивается автоматической регистрацией всех подключаемых к нему IP-камер и сервисом Hanwha DDNS, который позволяет пользователям работать с видеорегистратором без предоставления статического IP-адреса. При этом в режиме полного доступа к системе видеорегистратор 64 канальный поддерживает одновременное подключение до 3-х удаленных пользователей, а в режиме просмотра видео при одноадресной и многоадресной передаче — до 10 и 20 пользователей, соответственно. Наряду с защитой видео кодированием данных и фильтрацией IP-адресов, новое 64-канальное устройство применяет уникальную функцию «четырех глаз», когда для выполнения какого-либо важного изменения в системе требуется подключение нескольких авторизированных лиц.
Эффективная работа этого видеорегистратора в составе крупных видеосистем, объединяющих до нескольких NVR с большим числом каналов обеспечивается функцией аппаратного резервирования. Благодаря ей, при выходе из строя одного из видеозаписывающих устройств, выделенный заранее резервный видеорегистратор 64 автоматически начнет принимать потоки видео от камер, оставшихся без обслуживания (по принципу N+1). Для дополнительной защиты видеоинформации, поступающей от IP-камер с Edge Storage при сбоях в Интернет-соединении, Samsung PRN-4011P активирует систему ARB (Auto Recovery Backup), которая после восстановления связи с камерами обеспечит автоматическую загрузку «пропущенных» видеофайлов в хронологическом порядке. При этом восстановление архива может производиться по всем 64 каналам.
Подключение к видеорегистратору монитора с разрешением до 4K Ultra HD осуществляется напрямую через мультимедийный интерфейс HDMI, например, при организации локального рабочего места оператора на базе PRN-4011P. Для работы с PTZ-камерами и управления их поворотом, наклоном и зумом видеорегистратор 64 канальный можно снабдить фирменным пультом Samsung SPC-2000 с удобным 3D джойстиком. В дополнение к этому, 64 канальная модель имеет входы и выходы тревоги для подключения внешних охранных датчиков и исполнительных устройств, а через аудиоинтерфейсы позволяет прослушивать и записать звук по всем 64 каналам от камер с микрофоном.
Новый 64 канальный видеорегистратор PRN-4011P марки Wisenet Samsung уже поступил на российский рынок по розничной цене 6 166 USD. Для получения дополнительной информации на эти видеорегистраторы и другие мощные устройства видеозаписи компании Hanwha Techwin обращайтесь по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» или по электронной почте armosystems@armo.ru, а также в региональные офисы «АРМО».
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