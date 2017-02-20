На рынке появился 16 канальный IP видеорегистратор Bosch с записью видео с ...
На рынке появился 16 канальный IP видеорегистратор Bosch с записью видео с разрешением до 8 МР от любых IP-камер
Новости участников портала \\ 27.02.2017 17:39 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Серия устройств DIVAR network 2000 объединяет различные по базовому оснащению видеорегистраторы.
Новые настольные IP видеорегистраторы DIVAR network 2000 компании Bosch Security Systems рассчитаны на прием видео от 16 камер видеонаблюдения, в том числе и поворотных, могут записывать видео с разрешением до 4K Ultra HD и общим входящим битрейтом до 256 Мбит/с. Благодаря доступной цене, каждый 16 канальный IP видеорегистратор этой серии оптимально подходит для создания систем видеонаблюдения в небольших магазинах, офисах, отелях и образовательных учреждениях, а за счет поддержки видеокодека H.265 в сочетании с передовыми сетевыми протоколами — обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности данных. При этом настраивать видеорегистратор и управлять видеопотоками по каждому из 16 каналов можно с помощью функционального мобильного приложения DIVAR Viewer App, разработанного специалистами Bosch.
Серия устройств DIVAR network 2000 объединяет различные по базовому оснащению видеорегистраторы. Так, модели DDN-2516-212Nхх поставляются с предустановленным 2-терабайтным накопителем, DDN-2516-112Dхх — с DVD-приводом, а 16 канальный IP видеорегистратор DDN-2516-200N00 поддерживает работу с 2-терабайтными жесткими дисками, для размещения которых он имеет два «посадочных» места. Кроме того, вместо одного из HDD SATA этот NVR позволяет установить привод для DVD дисков. Следует отметить, что все видеорегистраторы снабжены PoE коммутатором на 8 или 16 каналов (в зависимости от модификации) и обеспечивают бесперебойную работу IP камер мощностью потребления до 30 Вт.
Возможность записи 4K Ultra HD видео по каждому каналу позволяет создавать на базе Bosch DIVAR network 2000 системы видеонаблюдения ультравысокого разрешения. При этом новый 16 канальный IP видеорегистратор может обслуживать IP-камеры как Bosch, так и других производителей с качеством изображения различных стандартов, в том числе HD 720p и HD 1080p (Full HD), обеспечивая скорость передачи данных по сети в диапазоне от 16 кбит/с до 24 Мбит/с. Через интерфейсы VGA и HDMI к любому 16-канальному устройству серии можно подключить монитор для организации локального рабочего метра оператора и осуществлять просмотр видео в 4-, 9- и 16-оконном режиме или поочередно от каждого канала.
Записывать и транслировать видео от IP камер новые видеорегистраторы Bosch способны не только в H.264 и M-JPEG, но и в передовом формате H.265. Использование H.265 значительно улучшает компрессию видеосигнала, особенно ультравысокого разрешения, благодаря чему 16 канальный IP видеорегистратор серии DIVAR network 2000 будет хранить видео безупречного качества, «забирая» при этом минимум дискового пространства. Например, в сравнении с H.264 алгоритм H.265 позволяет экономить до 50% сетевого трафика и места на HDD, а также обеспечивает передачу потоков в 4К Ultra HD по 16 IP каналам с небольшой пропускной способностью.
Различные варианты настройки и управления DIVAR network 2000 могут быть реализованы через специальное приложение DIVAR Viewer App, разработанное компанией Bosch для платформ Android или iOS. Это приложение позволяет конфигурировать 16 канальный IP видеорегистратор и работать с текущим и архивным видео из любой точки мира, осуществлять управление панорамированием, наклоном и масштабированием подключенных к NVR поворотных IP камер в режиме реального времени и выполнять многие другие действия. Кроме того, 16 канальный видеорегистратор предоставляет доступ к видео и со стационарных ПК через ПО Bosch Video Client или другие ONVIF-совместимые программы.
Наряду с поддержкой видеоаналитики IP камер Bosch, включая фирменные системы Essential Video Analysis (EVA), Intelligent Video Analysis (IVA) и Motion+, новые IP видеорегистраторы могут «собирать» информацию о тревогах от внешних охранных датчиков (до 4-х). При фиксации тревоги 16 канальный IP видеорегистратор может отправить пользователям уведомление по электронной почте и/или на FTP-сервер, активировать 1 или 2 выхода тревоги, включить зуммер и вывести сообщение на монитор. Для подтверждения подлинности записи по 16 каналам используются «водяные знаки» (Watermake), а для воспроизведения защищенных видеофайлов — программа Archive Player.
Новые 16 канальные IP видеорегистраторы Bosch DIVAR network 2000 уже поступили на российский рынок, и доступны для заказа по розничной цене от 35 251 рубль. Для получения дополнительной информации на эти видеорегистраторы и другое IP оборудование компании Bosch Security Systems обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования этого бренда.
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